CD Projekt RED, yıllardır milyonlarca oyuncunun bilgisayarında çalışan The Witcher 3 için minimum sistem gereksinimlerini güncelliyor. Yeni dönemde Windows 11, SSD ve DirectX 12 zorunlu hâle geliyor.

Oyun dünyasının en ikonik yapımlarından biri olan The Witcher 3: Wild Hunt, tam 11 yıl sonra ciddi bir teknik dönüşüme giriyor. CD Projekt RED, yaptığı resmî açıklamayla birlikte oyunun minimum sistem gereksinimlerini değiştireceğini duyurdu. Üstelik değişiklikler öyle küçük çaplı da değil. Özellikle eski sistem kullanan oyuncular için bazı şeylerin sonu geliyor.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre artık oyun için Windows 11 şart olacak. Bunun yanında HDD desteği tamamen kaldırılıyor ve oyun yalnızca DirectX 12 üzerinden çalışacak. Yani yıllardır “Bir şekilde açıyor ya” diye kullanılan eski sistemlerin önemli kısmı artık resmî destek dışında kalacak gibi görünüyor.

Artık SSD’siz Witcher 3 dönemi kapanıyor

Yeni minimum sistem gereksinimleri

Bileşen Gereksinim İşlemci AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400 Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB VRAM 6 GB RAM 12 GB Depolama 70 GB SSD İşletim Sistemi 64-bit Windows 11

Buradaki en dikkat çekici detaylardan biri şüphesiz HDD desteğinin kaldırılması oldu. Şirket, SSD kullanımının artık daha hızlı yükleme süreleri, daha stabil veri akışı ve daha iyi performans için zorunlu hâle geldiğini söylüyor. Özellikle açık dünya oyunlarında SSD’nin yarattığı fark düşünüldüğünde bu karar pek de şaşırtıcı değil.

Bunun yanında oyunun artık sadece DirectX 12 ile çalışacak olması da önemli. Bu değişiklik, eski ekran kartlarının bir kısmının tamamen oyun dışı kalabileceği anlamına geliyor. Kısacası CD Projekt RED, teknik tarafta artık yeni nesil standartlara tam geçiş yapıyor.

Windows 10’un fişi çekilirken CD Projekt RED de yoluna devam ediyor

Şirketin açıklamasına göre bu kararın arkasındaki en büyük nedenlerden biri Microsoft’un 14 Ekim 2025 tarihinde Windows 10 desteğini sonlandıracak olması. CD Projekt RED de bundan sonra oyunlarını artık Windows 10 üzerinde test etmeyeceğini belirtiyor.

Ayrıca yalnızca aktif sürücü desteği alan ekran kartlarının ve Windows 11 tarafından desteklenen işlemcilerin resmî olarak destekleneceği ifade edildi. Yani teknik olarak oyunu açabilen bazı eski sistemler olsa bile, bundan sonra garanti edilen deneyim tarafında yer almayacaklar.

İşin ilginç tarafı ise benzer değişikliklerin yalnızca The Witcher 3 ile sınırlı olmaması. CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 için de aynı geçiş sürecinin uygulanacağını duyurdu. Şirket belli ki artık eski donanımları geride bırakıp tamamen modern sistemlere odaklanmak istiyor.

Öte yandan geliştirici ekip, isteyen oyuncuların oyunun eski sürümlerine geri dönebileceğini de söylüyor. Yani sisteminiz yeni gereksinimleri karşılamıyorsa tamamen oyunsuz kalmayacaksınız. Ancak yeni içerikler ve güncellemeler için modern donanım artık kaçınılmaz gibi görünüyor.

Witcher 3, Windows 10 bilgisayarlarda oynanamayacak mı? İşte CDPR'nin açıklaması:

Arkadaşlar, The Witcher 3: Wild Hunt’ın yeni minimum sistem gereksinimlerimizle Windows 10’da çalışıp çalışmayacağına dair sorularınızı duyuyoruz. Bu konuda size biraz daha bağlam sunmak istiyorum.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, güvenlik güncellemeleri de dahil olmak üzere resmi desteğin sona ermesi nedeniyle artık oyunlarımızı Windows 10’da test etmeyeceğiz. Bu birinci nokta: Hem bizim hem de oyuncularımızın güvenliği bizim için çok önemli. Şirketimizde artık Windows 10 kullanmıyoruz.

Bir diğer nokta ise, size teknik ve görsel olarak sunabileceklerimizin sınırlarını her zaman zorlamak ve genişletmek bizim hedefimizdir. Bu, aktif olarak geliştirdiğimiz oyunlarda en son grafik sürücülerine ihtiyaç duyduğumuz anlamına geliyor. Ve yakında ortaklarımızdan biri olan Nvidia, Windows 10 desteğini sonlandıracak.

Ve bir şey daha var. Bir şeyi desteklediğimizde, onu test süreçlerimize dahil ederiz ve ilgili yazılım ile donanımlarda defalarca kontrol ederiz. Amacımız size mümkün olan en iyi deneyimi sunmaktır. Ve kullanmadığımız bir işletim sistemi için bunu garanti edemeyiz.

Kısacası, bu değişiklik oyunun Windows 10’da çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Yalnızca çalışacağını garanti edemeyeceğimiz anlamına geliyor. Amacımız sizden bir şeyleri almak değil. Amacımız size en iyisini, elimizden gelen en iyi şekilde sunmaktır.

Son olarak, oyunun daha eski bir sürümüne (Klasik olarak listelenen 1.32) geri dönmenin mümkün olduğunu lütfen unutmayın. Ve zamanı geldiğinde, mevcut olan 4.04 sürümüne geri dönmek de mümkün olacak.