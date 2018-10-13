FIFA 19'dan'dan Kırılacak Kol Bırakmayacak Hata

Rönesans tablosundan farksız FIFA 19 bug'ını görünce yorum dahi yapamayacaksınız.

EA Sports’un oyunları bug kavramına hiç de yabancı değil. Normal bir maçta bile hareket eden çoğu şeyin çarpışması sonucu işler baya karışabiliyor.

Ancak birazdan izleyeceğiniz videoda işler fazlasıyla karışmış durumda. Cidden fazla.

Videoya buradan ulaşabilirsiniz.

En başında başlayalım. Freekick kullanmak için oyuncu topun başına geçiyor. Buraya kadar her şey normal. Real Madrid’in savunma oyuncusu Marcelo freekick’i kullanmak için topun başına geçtiği an kaşla göz arasında Paul Pogba beliriyor ve topu ileriye itiyor. Bu işin ilginç tarafı.

Defans oyuncularının bu gayet yavaş giden topu kolaylıkla alacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ne olduğunun farkına varamayan ve korkudan felç olan oyuncular yuvarlanarak kaleye giden topu seyrediyorlar. Topun geçmesi için müsaade eden kaleciden söz etmek bile istemiyoruz.

Ancak olaylar daha da karışıyor! Oyun bu durumu gol olarak değerlendirmiyor. Nasıl yaptığı konusunda hala bir cevabımız olmasa da Neymar topu, gol atması gereken kalenin içinden çıkartmayı "başarıyor". Tam da bu noktadan sonra oyun kendine gelmiş olacak ki oyuncular tekrar normal tepkiler vermeye başlıyorlar. Bunların hepsi FIFA 19’un online modunda gerçekleşiyor. Video fazlasıyla komik olsa da bir turnuvada bunun başınıza gelmesi düşüncesi fazla komik gelmiyor.Tabi ki ilginç olaylar silsilesi bununla da sınırlı değil. Videoyu izledikçe daha fazla şeyi fark etmeye başlıyorsunuz. Örneğin “vuruştan” sonra Neymar’ın barajın içinden geçmeye çalıştığını ve gerçekten de bunu başardığını ilk izleyişte fark etmediniz. Bir daha izleyin, bekliyor olacağız.

Peki, top yavaşça kaleye yuvarlanırken barajın yanlarından geçen topu engellemek için zıpladığını fark ettiniz mi? Fark etmediyseniz tekrar izleyip bu mükemmel ana da şahitlik etmenizi öneririz.