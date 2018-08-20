FIFA 19'un Kapağı Juventus'lu Ronaldo İle Güncellendi

Real Madrid'den Juventus'a transferinin ardından Cristiano Ronaldo, EA Sports'u zor durumda bırakmıştı. EA, FIFA 19'un kapak görselini Juventus'lu Ronaldo ile güncelledi.

FIFA 19'un kapak görseli sonunda güncellendi. Read Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, FIFA'nın önceden hazırlamış olduğu kapak görsellerini güncellenmek zorunda bırakmıştı.

İlk olarak E3 fuarında tanıtılan FIFA 19'un tüm tanıtım görsellerinde Real Madrid'li Ronaldo bulunuyordu. Bu tanıtımın ardından gerçekleşen transfer ise EA Sports'u zor duruma soktu. Neyse ki EA, FIFA 19'un kapağını satışa çıkmadan değiştirdi.

Bu değişiklikle ilgili Juventus FC'nin Twitter hesabından da bir paylaşım yapıldı. Eskisiyle aynı olan fotoğrafta tek fark, Ronaldo'nun üstünde yer alan forma. Bu paylaşımla beraber resmiyete kavuşan değişiklik, önümüzdeki Eylül ayında satışa çıkacak olan oyunun tüm kapak görsellerinde geçerli olacak. Kim bilir, belki de gelecekte bu oyunların kapağında futbolcular yerine farklı bir şey kullanılır; futbol topu gibi.