FIFA 21, Neden PC'de Eski Nesil Olarak Çıkartıldı?

EA, amiral gemisi oyunlarından bir tanesi olan FIFA'nın PC sürümünde nesil güncellemesine gitmedi. Şirketin bu hamlesinin arkasındaki sebep ise gereken PC sistem gereksinimlerini yükseltmemek oldu.

Dünyanın en popüler futbol oyunu olan FIFA serisi, aynı zamanda EA'in de amiral gemisi oyunlarından bir tanesi konumunda bulunuyor. Tabiri caizse EA için bir para sayma makinesi olan FIFA oyunları, ne kadar çok oyuncuya ulaşırsa şirket için o kadar ideal olduğu anlamına geliyor.

EA Sports da FIFA 21 oyununda tam olarak böyle bir politika güdüyor. Şirket, olabildiğince çok oyuncuya ulaşabilmek için PC'de oyunun eski nesil sürümünü yayınladı. Bu sayede PC oyuncularından istenen sistem gereksinimleri de yükseltilmemiş oldu.

FIFA 21, PC'de yeni nesil olarak çıkarılmadı

FIFA'nın idari yapımcılarından Aaron McHardy, oyunun PC'de hangi nesle çıkabileceğine bakmak için oyuncuların sahip oldukları donanımlara baktıklarını dile getirdi. McHardy, oyunu beşinci nesilde çıkarmaları durumunda gerekli olan minimum donanım özelliklerinin, birçok oyuncuyu dışarıda bırakacağını söyledi.

McHardy, bu sebepten ötürü oyunun PC sürümünün FIFA'nın dördüncü nesil sürümü olarak çıkarmaya karar verdiklerini ve bu sayede FIFA oynamak isteyen herkese kapılarını açıklarını ifade etti. Aslında bu durum zaten tahmin edilen ve görülen bir şeydi en azından resmileşmiş oldu.

Şu an geçiş neslinde olduğumuz için EA'den böyle bir hamle gelmesi çok da şaşırtıcı olmadı. Ancak şirketin FIFA 22'de nasıl bir politika güdeceği merak ediliyor. Şirket, FIFA 22'nin PC sürümünü PlayStation 5 / Xbox Series X temelli mi çıkaracak yoksa eski nesil sürümle devam mı edecek? Ayrıca Konami'nin de PES 2022'nin sürümünü Unreal Engine 4 ile mi yoksa Unreal Engine 5 ile mi çıkaracağını bekleyip göreceğiz.