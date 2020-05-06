Flashworks Design'dan Skye adlı bir tasarımcı, Final Fantasy VII Remake için geliştirdiği Android temasını Reddit'te paylaştı. Ücretsiz olarak sunulan tema, oyundaki tasarımları farklı özelliklerle birlikte telefonlara taşıyor.

FlashworksDesign.com'dan Skye, Reddit'te özel bir Final Fantasy VII Remake Android teması paylaştı. Tema, telefonların kullanıcı arayüzünü tamamen değiştiriyor. Eğer sıkıcı stok temaların ötesine geçmek istiyorsanız, bu özel temanın sundukları oldukça şaşırtıcı.

Final Fantasy VII Remake teması, tasarımcının KLWP Pro için Shinra PHS temasının 2. sürümü olarak iki farklı seçenekle geldi. Temanın Nova Launcher ile kullanılması öneriliyor. Ayrıca Play Store'da bulunan Kustom Live Wallpaper Pro'ya (KLWP) da ihtiyacınız olacak.

Final Fantasy VII Remake Android teması iki farklı seçenekle geldi

İlk seçenek Scarlett'in Advanced Weaponry biriminden geliyor ve oyundaki materia (eşya) yuvası sistemini telefonlara taşıyor. Ekipman kategorisinde istediğiniz uygulamaları yuvalara yerleştirebiliyorsunuz.

Ana ekranda alt ızgara konumlandırma ve simge boyutu ayarlama gibi işlevleri kullanabiliyorsunuz. Ayarlar yeniden başlatıldığında devam etmesini sağlamak için KLWP Preview kısmında ekipman adlarını ve yuva sayısını ayarlayıp kaydetmeniz gerekiyor.

İkinci seçenek Palmer'ın Space and Aeronautics birimi temalı ve PHS'nin tüm sürümlerine muhteşem bir harita ve hava durumu ekranı getiriyor. Haritayı kullanmak için, temayı yükledikten sonra KLWP'de bir "Google Statik Haritalar API"sini 'anahtar' etiketli ilk değişkene yapıştırmanız gerekiyor.

Nova Launcher'da kullanırken iki seçeneğin de sembollerine dokunduğunuzda uygulama çekmecesi açılıyor. Menüler, FF7 Remake ile daha uyumlu olması için yeniden tasarlandı. Ana menü kısayolları, KLWP önizlemesindeki 'shortcuts' (kısayollar) kısmından hızlıca düzenlenebiliyor. Advanced Weaponry temasını buradan, Space Program temasını buradan indirebilirsiniz.