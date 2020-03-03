Final Fantasy VII Remake’in Tamamen Hazır Olduğu Açıklandı

Square Enix'in en beğenilen oyun serilerinden olan Final Fantasy'nin yeni oyunu Final Fantasy VII Remake'in piyasaya sürülmeye hazır olduğu açıklandı. Açıklamayı yapan isimse oyunun yönetmeni Tetsuya Nomura oldu.

1997 yapımı orijinal oyunun yeniden düzenlenmiş hâli olacak Final Fantasy VII Remake, normal şartlar altında 3 Mart 2020 tarihinde piyasaya sürülecekti. Daha sonrasında planlarında değişikliğe giden yapımcı ekip, oyuncuların hak ettikleri kaliteyi sağlamak için oyunun çıkış tarihini kısa bir süre erteleme kararı almıştı.

Aradan geçen günlerin ardından ilk defa dün itibarıyla demo sürümü yayınlanan oyun, böylelikle hayranların meraklı bekleyişini bir nebze olsun giderebilmişti ancak şimdiyse hayranları biraz daha heyecanlandıracak bir açıklama yapıldı ve oyunun prodüksiyon aşamasında sona gelindiği duyuruldu.

'Final Fantasy VII Remake tamamen hazır'

Bilgilerin kaynağı, video oyun sanatçısı Tetsuya Nomura’yla oyun hakkında bir röportaj yapan 4Gamer isimli internet sitesi. Kendisine yöneltilen, oyunun hangi aşamada olduğu sorusu üzerine Nomura, Final Fantasy VII Remake’in 'kalite iyileştirmelerine' ihtiyaç duyduğunu ancak piyasaya sürülmeye tamamen hazır olduğunu belirtti.

İlk etapta mart ayında çıkması planlanan oyun hakkında yapımcı firma Square Enix, ocak ayında yayınlanan bir duyuruyla erteleme kararı almış ve oyuna birkaç küçük rötuş daha ekleyebilmek için oyunun çıkış tarihini nisan ayına ertelenmişti. Şu aşamada yapılan açıklamalardan anladığımız kadarıyla oyun, piyasaya sürülmeye hazır görünüyor. Dolayısıyla yeni bir erteleme kararının neredeyse söz konusu olmadığını varsayabiliriz.

Square Enix tarafından da çıkış tarihi bir kez daha onaylanan Final Fantasy VII Remake, 10 Nisan 2020 tarihinde PlayStation 4 platformu için çıkış yapacak. Bu noktada oyunun şu anda PlayStation Store üzerinde 299 TL’lik bir fiyat etiketiyle ön siparişe açık olduğunu, ilgili sayfaya ulaşmak içinse bu bağlantıyı kullanabileceğinizi belirtelim.