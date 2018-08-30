Mozilla, Firefox'ta kullanıcıların siteler arası takibini engelleyecek yeni bir güncelleme getirmeye hazırlanıyor.

İnternette verilerimizin gizliliği ve güvenliği konusu, son dönemde tüm internet devi şirketler tarafından farklı önlemlerle düzenleniyor. Mozilla da üçüncü parti içerik sağlayıcılarının ürün ve servislerin reklamlarını sunmak için kullanıcıları takip etmesi durumuna müdahalede bulunmak adına yeni bir adım attı. Artık bu siteler arası takip özelliği, Firefox'ta engellenecek.

Bu sayede üçüncü parti içerik sağlayıcılarından faydalanan web siteleri, kullanıcıların verilerine erişemeyecek ve kullanıcıların diğer web sitelerindeki hareketlerini takip edemeyecek. Apple da benzer bir özelliği kullanıma sunmuştu ve bu Safari'den sonra tüm tarayıcılara eklenmeye başladı. Mozilla ise üç aşamalı olarak geliştireceği bu yeni özellik ile kullanıcıların internet güvenliğine dair pek çok önlem alacak.

Özellikten faydalanmaya başlamak isteyen kullanıcılar buraya tıklayarak Firefox'un özellikleri barındıran beta sürümüne erişebilir. Tarayıcının tüm özellikleri masaüstü, Android ve iOS cihazlar için kullanılabilir durumda olacak ve dileyen kullanıcılar bu özelliği deaktif edebilecek.