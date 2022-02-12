Fitch Ratings, Türkiye'nin Kredi Notunu Düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunun 'B+'ya düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıca kuruluş tarafından yayımlanan raporda ülkemizdeki yüksek enflasyonun da altı çizildi.

Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon, hayat pahalılığının artarak vatandaşların finansal zorluklar çekmesine neden oluyor. Geçtiğimiz gün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminlerini açıklamıştı. Bu tahminlerde dolarda düşüş, enflasyonda ise artış beklendiği ifade edilmişti.

Şimdi de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yaptığı yeni açıklamalar ve yayımlanan yeni bir rapor ile Türkiye’nin kredi notunun düşürüldüğünü duyurdu. Aralık ayında kredi not görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çeviren kuruluş, şimdi bu kararı teyit ettiğini ve kredi notunun ‘BB-‘den ‘B+’ya indirildiğini açıkladı.

Yüksek enflasyonun altı çizildi

Yayımlanan raporda, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyona da vurgu yapıldı. Bloomberg HT’ye göre ‘daha sık ve yoğun politika odaklı’ finansal stres dönemlerinin Türkiye’deki yüksek enflasyon ile ilişkisinin altını çizen Fitch, düşük dış likidite ve zayıf politika güvenilirliği konusundaki kırılganlıkların artış gösterdiğini ifade etti.

Şu sıralarda takip edilen politikanın enflasyonu düşürmesinin beklenmediğini belirten rapor, Türkiye’nin negatif reel faiz oranlarının da dahil olduğu genişletici para politikasının enflasyon oranlarını yüksek seviyelerde tutabileceğini kaydetti. Bunun yanı sıra bu politikanın güven ortamına baskı oluşturabileceği ve uluslararası rezervler üzerindeki baskıları tekrardan yükseltebileceği de Fitch tarafından vurgulandı.

Son olarak siyasi gelişmelerin de altını çizen rapor, bu tarz durumların Merkez Bankası’nın politika faizini yükseltme kabiliyetini sınırladığını aktardı. Ayrıca yeni ekonomik enstrümanın yüksek enflasyon ortamında sürdürülebilirliği geliştirme kapasitesinin ‘sınırlı’ olduğunu ve parasal gevşemenin yurtiçi güvende bozulmaya neden olduğunu kaydeden Fitch, enflasyon tahmininde de bulundu. Raporda, enflasyonun yıl sonuna kadar %38’e, 2022’de ortalama %41’e ve 2023’te ise %28’e ulaşmasının tahmin edildiği ifade edildi.