Piyasadaki En İyi Fiyat Performans Telefonları

Pahalı ve amiral gemisi diye nitelendirdiğimiz akıllı telefonlar haricinde, her kesime hitap etmek amacıyla firmaların başlangıç seviyesi ve orta segment telefonlar üretmesi ticari bir stratejidir. Hem tüketicinin hem de firmaların kazandığı bu yeni sistemde model konusunda çeşitlilik ciddi ölçüde arttı.
Orta segment modellerin sayısı arttıkça kullanıcıların aklında önemli bir soru da belirdi: "Uygun fiyatına rağmen bu telefon benim ihtiyaçlarımı karşılar mı?" . İşte bu sorunuza yanıt vermek için uygun fiyat etiketine rağmen donanımsal özellikleri konusunda amiral gemilerinden geri kalmayan, en iyi fiyat performans telefonlarını listeledik.
En iyi fiyat performans telefonları:
- Huawei P40 Lite
- Huawei Nova 5T
- Honor 20
- Redmi Note 8 Pro
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- OPPO Reno2 Z
- Realme X2 Pro
- OPPO Reno 3
- Samsung Galaxy Note10 Lite
- Samsung Galaxy M31
- Samsung Galaxy A51
- Samsung Galaxy A71
- Samsung Galaxy S10e
- iPhone SE
Huawei P40 Lite:
- Ekran: 6,4 inç IPS LCD 1080 x 2310 piksel (FHD+) ekran,
- İşlemci: HiSilicon Kirin 810
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP (f/1,8) + 8 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4)
- Ön Kamera: 16 MP f/2,0, 1080p 30 FPS
- Batarya: 4.200 mAh
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 10.0
- Renkler: Siyah, Yeşil, Pembe-Mavi
- Boyutlar: 159,2 x 76,3 x 8,7 mm
- Ağırlık: 183 gr
- Başlangıç fiyatı: 3.529 TL
Son zamanlarda adı daha çok ABD ve Google polemikleri ile gündemde olsa bile firma, diğer pazarlardaki başarılarırla bu sorunun altından kalkmayı başardı. Huawei, P40 Lite tasarımı ile çoğu kişi tarafından tam not almayı başardı.
Huawei Nova 5T:
- Ekran: 6,26 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) piksel,
- İşlemci: HiSilicon Kirin 980
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/1,8, 4K 30 FPS ve 720P 960 FPS + 16 MP f/2,2 ekstra geniş açı + 2MP f/2,4 derinlik kamerası
- Ön Kamera: 32 MP f/2,4, 1080p 30 FPS, portre
- Batarya: 3.750 mAh
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
- Renkler: Mavi, Siyah, Mor
- Boyutlar: 154,2 x 73,9 x 7,9 mm
- Ağırlık: 172 gr
- Başlangıç fiyatı: 4.499 TL
Yarım saatte %50 doluluk oranına ulaşan cihaz 3500 mAh bataryası ile mobil oyun düşkünlerini dahi yarı yolda bırakmıyor. Fiyat performans telefonları arasında Huawei Nova 5T tasarımı ve donanımı ile ön plana çıkıyor.
Honor 20:
- Ekran: 6,26 inç IPS LCD 1080 x 2340 (FHD+) piksel,
- İşlemci: HiSilicon Kirin 980
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP f/1,8, 4K 30 FPS ve 720p 960 FPS + 16 MP f/2,2 ekstra geniş açı + 2MP f/2,4 derinlik kamerası + 2MP makro kamera
- Ön Kamera: 32 MP f/2,0, 1080p 30 FPS, portre
- Batarya: 3.750 mAh
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) ve Magic UI
- Renkler: Mavi, Siyah
- Boyutlar: 154,2 x 73,9 x 7,8 mm
- Ağırlık: 174 gr
- Başlangıç fiyatı: 4.299 TL
Üst düzey modellerin çoğunda bulunan özelliklere sahip Honor 20 modeli, orta segmenti alıcısı için kaçırılmayacak bir model olarak listemizde bulunuyor. Mobil oyun seven okuyucularımız daha uygun fiyata Honor Play modeline de göz atabilirler.
Redmi Note 8 Pro:
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340 x 1080 (19,5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27 GHz Cortex-A76, 6 x 1,7 GHz Cortex-A55, Mali G76) 12 nm
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi
- Ön kamera: 20 MP, f/2,2 HDR
- Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10
- Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj
- Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi
- Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm
- Ağırlık: 199 g
- Başlangıç fiyatı: 2.896 TL
Giriş seviyesindeki akıllı telefon fiyatına satılan amiral katili Redmi Note 8, yılın en büyük sürprizlerinden birisi oldu. Türkiye’de tabiri caizse yok sattı. Xiaomi ülkemizdeki akıllı telefon kullanıcıların sempatisini fiyatlandırma politikası ile kazanmış gibi görünüyor.
Xiaomi Mi 9T:
- Ekran: 6,39 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel (19,5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 730
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka kamera: 48 MP f/1,8, 8 MP f/2,4, 13 MP f/2,4
- Ön kamera: 20 MP, f/2,2 HDR
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie
- Batarya: 4.000 mAh
- Renkler: Siyah, Kırmızı, Mavi
- Boyutlar: 156,7 x 74,3 x 8,8 mm
- Ağırlık: 191 g
- Başlangıç fiyatı: 3.000 TL
Xiaomi Mi 9T, özellikle kameranın konumlandırılması baz alındığın zaman yılın en dikkat çeken orta segment modeliydi. Yine de henüz kızaklı kamera sistemine olan güven kullanıcı yorumları baz alındığında tam sağlanabilmiş gözükmüyor.
Xiaomi Mi Note 10 Lite:
- Ekran: 6,47 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel (19,5:9), Gorilla Glass 5
- İşlemci: Snapdragon 730G
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 64/128 GB
- Arka kamera: 64 MP f/1,8, 8 MP f/2,2, 5 MP f/2,4, 2 MP f/2,4
- Ön kamera: 16 MP, f/2,4 HDR
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: Android 10 (Q)
- Batarya: 4.000 mAh
- Renkler: Siyah, Beyaz, Mor
- Boyutlar: 157,8 x 74,2 x 9,67 mm
- Ağırlık: 204 g
- Başlangıç fiyatı: 3.600 TL
4 arka kameraya sahip Xiaomi Mi Note 10 Lite geçtiğimiz nisan ayı resmi olarak tanıtıldı. Mi 10 Note’un bir miktar indirgenmiş ekonomik sürümü olarak karşımıza çıkan Mi 10 Note Lite, kesinlikle indirgenmiş haliyle dahi çoğu orta segment telefon isteyen alıcının beklentisini fazlasıyla karşılıyor.
OPPO Reno2 Z:
- Ekran: 6,53 inç AMOLED, 1080 x 2340 piksel ekran
- İşlemci: Mediatek MT6779 Helio P90
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 / 256 GB
- Arka kamera: 48 MP f/1,7, 8 MP f/2,2, 2 MP f/2,4, 2 MP f/2,4
- Ön kamera: 16 MP, f/2,0
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie
- Batarya: 4.000 mAh
- Renkler: Siyah, Beyaz
- Boyutlar: 162,4 x 75,8 x 8,7 mm
- Ağırlık: 195 g
- Başlangıç fiyatı: 3.100 TL
OPPO, rakiplerin gerisinde görünse dahi her sınıftaki akıllı telefonlarıyla Türkiye'deki rekabetini başarı ile sürdürüyor. Reno2 Z, Helio P90 ile bir tık donanım açısından yetersiz olsa dahi beklentileri karşılayabilecek düzeyde.
Realme X2 Pro:
- Ekran: 6,5 inç IPS LCD, 1080 x 2400 piksel ekran
- İşlemci: Snapdragon 855
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka kamera: 64 MP f/1,8, 8 MP f/2,2, 13 MP f/2,5, 2 MP f/2,0
- Ön kamera: 16 MP, f/2,0
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie
- Batarya: 4.000 mAh
- Renkler: Mavi, Beyaz
- Boyutlar: 161 x 75,7 x 8,7 mm
- Ağırlık: 199 g
- Başlangıç fiyatı: 4.899 TL
İthalatçı garantisi ile ülkemizde satılan Realme X2 Pro kullananların yorumlarını baz aldığımız zaman bu listede olmayı kesinlikle hak ediyor. Çoğu amiral gemisi ile yarışır özelliklere sahip Realme X2 Pro, fiyatı ile de amiral gemileri ile karşılaştırıldığı zaman daha uygun bir fiyata temin edilebiliyor.
OPPO Reno3:
- Ekran: 6,4 inç AMOLED, 1080 x 2400 piksel ekran
- İşlemci: Mediatek Helio P90
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka kamera: 48 MP f/1,8, 8 MP f/2,2, 13 MP f/2,4, 2 MP f/2,4
- Ön kamera: 44 MP, f/2,4
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: Android 10 (Q)
- Batarya: 4.025 mAh
- Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi, Gündoğumu
- Boyutlar: 160,2 x 73,3 x 7,9 mm
- Ağırlık: 170 g
- Başlangıç fiyatı: 3.715 TL
OPPO, Reno3 modeli ile tamamen kameraya odaklanmış. 44 MP ön kamerası ile dahi 1080p videolara çekebileceğiniz model konu kamera olduğu zaman çoğu amiral gemisi ile yarışacak düzeyde.
Samsung Galaxy Note10 Lite:
- Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, 1080 x 2400 piksel ekran
- İşlemci: Samsung Exynos 9 Series 9810
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka kamera: 12 MP f/1,7, 12 MP f/2,2, 12 MP f/2,4, 2 MP f/2,4
- Ön kamera: 32 MP, f/2,2
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: Android 10 (Q)
- Batarya: 4.500 mAh
- Renkler: Siyah, Beyaz, Kırmızı
- Boyutlar: 163,7 x 76,1 x 8,7 mm
- Ağırlık: 199 g
- Başlangıç fiyatı: 4.365 TL
Samsung Galaxy Note10 modelinin lite yani donanımsal açıdan bir tık indirgenmiş sürümü olan Galaxy Note10 Lite modelinde, kameranın piksel değeri sizi yanıltmasın. Samsung Galaxy 10 Lite’ın kamerası çoğu kullanıcıdan olumlu sonuçlar aldı. Ön kamerası 2160p’ye kadar video çekimini destekliyor. Yalnızca kamerası ile değil donanım olarakta çoğu ihtiyacınızı karşıyacak bir model.
Samsung Galaxy M31:
- Ekran: 6,4 inç, 1080 x 2340 AMOLED ekran
- İşlemci: Exynos 9611
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka kamera: 64 MP f/1,8, 8 MP f/2,2, 5 MP f/2,4, 5 MP f/2,2
- Ön kamera: 32 MP, f/2,0
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: Android 10
- Batarya: 6.000 mAh
- Renkler: Siyah, Mavi, Kırmızı
- Boyutlar: 159,2 x 75,1 x 8,9 mm
- Ağırlık: 191 g
- Başlangıç fiyatı: 2.696 TL
Samsung'un 2020'de büyük ölçüde fiyat performans telefonları üretimine odaklandığını ortaya koyan Galaxy M31, kameralarıyla oldukça dikkat çekici. Android 10 ile gelen telefon, uzun süre boyunca kullanabileceğiniz, ekonomik bir cihaz.
Samsung Galaxy A51:
- Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 AMOLED ekran
- İşlemci: Exynos 9611
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 / 128 GB
- Arka kamera: 48 MP f/2,0, 12 MP f/2,2, 5 MP f/2,4, 5 MP f/2,2
- Ön kamera: 32 MP, f/2,2
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: Android 10
- Batarya: 4.000 mAh
- Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe
- Boyutlar: 159,5 x 73,6 x 7,9 mm
- Ağırlık: 172 g
- Başlangıç fiyatı: 2.900 TL
Samsung'un A70 ve A50 gibi telefonların başırısını sürdürmek için 2020'de piyasaya sürdüğü 1'li seriler, yılın en çok satan fiyat performans telefonları arasında. Ülkemizde çoğu akıllı telefon kullanıcısı tasarımdan ödün vermeden uygun fiyatlara üst segment telefon deneyimi yaşamak istiyor. Bunu gözünden kaçırmayan firmaların ürettiği modeller arasında Samsung 1'li serileri ile başı çekiyor.
Samsung Galaxy A71:
- Ekran: 6,7 inç, 1080 x 2400 AMOLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 730
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka kamera: 64 MP f/1,8, 12 MP f/2,2, 5 MP f/2,4, 5 MP f/2,2
- Ön kamera: 32 MP, f/2,2
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: Android 10
- Batarya: 4.500 mAh
- Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe
- Boyutlar: 163,6 x 76 x 7,7 mm
- Ağırlık: 179 g
- Başlangıç fiyatı: 3.737 TL
Galaxy A51'in bir üst modeli. A51’in teknik ve donanımsal açıdan bir tık üstünde bulunan model ile Samsung akıllı telefon kullanan herkese hitap ediyor. Fiyat performans telefonları üretiminde başı çeken Samsung, tüketiciye sunduğu çeşitlilik ile alanında lider gözüküyor.
Samsung Galaxy S10e:
- Ekran: 5,8 inç, 1080 x 2280 Dynamic AMOLED ekran
- İşlemci: Samsung Exynos 9 Series 9820
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka kamera: 12 MP f/1,5, 16 MP f/2,2
- Ön kamera: 10 MP, f/1,9
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: Android 9.0 Pie
- Batarya: 3.100 mAh
- Renkler: Siyah, Beyaz, Sarı, Yeşil
- Boyutlar: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm
- Ağırlık: 150 g
- Başlangıç fiyatı: 4.489 TL
2019’un şubat ayında çıkan S10e modeli, uzun bir süre güncelleme alacak Samsung modelleri arasında gözüküyor. Samsung’un 2020’de ürettiği aynı segmentte telefonları ve rakiplerini düşünürsek, Galaxy S10e'nin 4.489 liralık fiyat etiketiyle bir tık geride kaldığını söyleyebiliriz.
iPhone SE:
- Ekran: 4,7 inç 1334 x 750 Retina LCD ekran
- İşlemci: Apple A13 Bionic
- RAM: Açıklanmadı
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Arka kamera: 12 MP, f/1,8
- Ön kamera: 7 MP, f/2,2
- Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0
- İşletim sistemi: iOS
- Batarya: Açıklanmadı
- Renkler: Beyaz, Kırmızı, Siyah
- Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm
- Ağırlık: 148
- Başlangıç fiyatı: 5.299 TL
Apple'ın amiral gemisi seviyesinde performans sunan iPhone SE için Apple’ın ürettiği tek orta segment model diyebiliriz. Şimdiye dek yalnızca dönemin üst segment telefonların üreten Apple, SE modelinde iPhone 11 modelinde kullandığı işlemciyi kullanmış. Büyük ekran takıntısı olmayan kullanıcıların uzun yıllar boyunca güncelleme alacağını da göz önünde bulundurduğumuz zaman, rahatlıkla kullanabileceği iPhone SE ile listemizin sonuna geliyoruz.
Piyasadaki en iyi fiyat performans telefonları başlığı altında orta segment modelleri listelediğimiz bu yazımızda sizlerin de severek kullandığı ya da listede olmasını düşündüğünüz halde göremediğiniz akıllı telefonları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sürekli telefon listelerini güncelleyerek sizler için yayınlamaya devam edeceğiz, takipte kalın. :)