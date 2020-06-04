Piyasadaki En İyi Fiyat Performans Telefonları

Beklentinizi karşılamayan başlangıç telefonları ve bütçenizin yetmeyeceği dudak uçuklatan fiyatlara satılan amiral gemisi modellere mahkum değilsiniz. Piyasada fiyat/performans telefonları olarak geçen ve en çok satan modellerin yer aldığı segmentten sizin için seçim yaptık.

Pahalı ve amiral gemisi diye nitelendirdiğimiz akıllı telefonlar haricinde, her kesime hitap etmek amacıyla firmaların başlangıç seviyesi ve orta segment telefonlar üretmesi ticari bir stratejidir. Hem tüketicinin hem de firmaların kazandığı bu yeni sistemde model konusunda çeşitlilik ciddi ölçüde arttı.

Orta segment modellerin sayısı arttıkça kullanıcıların aklında önemli bir soru da belirdi: "Uygun fiyatına rağmen bu telefon benim ihtiyaçlarımı karşılar mı?" . İşte bu sorunuza yanıt vermek için uygun fiyat etiketine rağmen donanımsal özellikleri konusunda amiral gemilerinden geri kalmayan, en iyi fiyat performans telefonlarını listeledik.

En iyi fiyat performans telefonları:

Huawei P40 Lite

Huawei Nova 5T

Honor 20

Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi Note 10 Lite

OPPO Reno2 Z

Realme X2 Pro

OPPO Reno 3

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy S10e

iPhone SE

Huawei P40 Lite:

Ekran: 6,4 inç IPS LCD 1080 x 2310 piksel (FHD+) ekran,

İşlemci: HiSilicon Kirin 810

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP (f/1,8) + 8 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4) + 2 MP (f/2,4)

Ön Kamera: 16 MP f/2,0, 1080p 30 FPS

Batarya: 4.200 mAh

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Siyah, Yeşil, Pembe-Mavi

Boyutlar: 159,2 x 76,3 x 8,7 mm

Ağırlık: 183 gr

Başlangıç fiyatı: 3.529 TL

Son zamanlarda adı daha çok ABD ve Google polemikleri ile gündemde olsa bile firma, diğer pazarlardaki başarılarırla bu sorunun altından kalkmayı başardı. Huawei, P40 Lite tasarımı ile çoğu kişi tarafından tam not almayı başardı.

Huawei Nova 5T:

Ekran: 6,26 inç IPS LCD 1080x2340 (FHD+) piksel,

İşlemci: HiSilicon Kirin 980

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1,8, 4K 30 FPS ve 720P 960 FPS + 16 MP f/2,2 ekstra geniş açı + 2MP f/2,4 derinlik kamerası

Ön Kamera: 32 MP f/2,4, 1080p 30 FPS, portre

Batarya: 3.750 mAh

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)

Renkler: Mavi, Siyah, Mor

Boyutlar: 154,2 x 73,9 x 7,9 mm

Ağırlık: 172 gr

Başlangıç fiyatı: 4.499 TL

Yarım saatte %50 doluluk oranına ulaşan cihaz 3500 mAh bataryası ile mobil oyun düşkünlerini dahi yarı yolda bırakmıyor. Fiyat performans telefonları arasında Huawei Nova 5T tasarımı ve donanımı ile ön plana çıkıyor.

Honor 20:

Ekran: 6,26 inç IPS LCD 1080 x 2340 (FHD+) piksel,

İşlemci: HiSilicon Kirin 980

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1,8, 4K 30 FPS ve 720p 960 FPS + 16 MP f/2,2 ekstra geniş açı + 2MP f/2,4 derinlik kamerası + 2MP makro kamera

Ön Kamera: 32 MP f/2,0, 1080p 30 FPS, portre

Batarya: 3.750 mAh

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) ve Magic UI

Renkler: Mavi, Siyah

Boyutlar: 154,2 x 73,9 x 7,8 mm

Ağırlık: 174 gr

Başlangıç fiyatı: 4.299 TL

Üst düzey modellerin çoğunda bulunan özelliklere sahip Honor 20 modeli, orta segmenti alıcısı için kaçırılmayacak bir model olarak listemizde bulunuyor. Mobil oyun seven okuyucularımız daha uygun fiyata Honor Play modeline de göz atabilirler.

Redmi Note 8 Pro:

Ekran: 6,53 inç IPS LCD, 2340 x 1080 (19,5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Helio G90T (2 x 2,27 GHz Cortex-A76, 6 x 1,7 GHz Cortex-A55, Mali G76) 12 nm

RAM: 6 GB

Depolama: 64/128 GB

Arka kamera: 64 MP, f/1,8, 0,8 μm Dual Pixel PDAF; 8 MP f/2,2 1,12 μm geniş açılı lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm makro lens; 2 MP, f/2,4 1,75 μm portre lensi

Ön kamera: 20 MP, f/2,2 HDR

Bağlantı: Wi-Fi ac 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 AptX HD, LDAC, A-GPS

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı MIUI 10

Batarya: 4.500 mAh 18 W hızlı şarj

Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi

Boyutlar: 161,3 x 76,4 x 8,4 mm

Ağırlık: 199 g

Başlangıç fiyatı: 2.896 TL

Giriş seviyesindeki akıllı telefon fiyatına satılan amiral katili Redmi Note 8, yılın en büyük sürprizlerinden birisi oldu. Türkiye’de tabiri caizse yok sattı. Xiaomi ülkemizdeki akıllı telefon kullanıcıların sempatisini fiyatlandırma politikası ile kazanmış gibi görünüyor.

Xiaomi Mi 9T:

Ekran: 6,39 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel (19,5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Snapdragon 730

RAM: 6 GB

Depolama: 64/128 GB

Arka kamera: 48 MP f/1,8, 8 MP f/2,4, 13 MP f/2,4

Ön kamera: 20 MP, f/2,2 HDR

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie

Batarya: 4.000 mAh

Renkler: Siyah, Kırmızı, Mavi

Boyutlar: 156,7 x 74,3 x 8,8 mm

Ağırlık: 191 g

Başlangıç fiyatı: 3.000 TL

Xiaomi Mi 9T, özellikle kameranın konumlandırılması baz alındığın zaman yılın en dikkat çeken orta segment modeliydi. Yine de henüz kızaklı kamera sistemine olan güven kullanıcı yorumları baz alındığında tam sağlanabilmiş gözükmüyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite:

Ekran: 6,47 inç Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel (19,5:9), Gorilla Glass 5

İşlemci: Snapdragon 730G

RAM: 6/8 GB

Depolama: 64/128 GB

Arka kamera: 64 MP f/1,8, 8 MP f/2,2, 5 MP f/2,4, 2 MP f/2,4

Ön kamera: 16 MP, f/2,4 HDR

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 10 (Q)

Batarya: 4.000 mAh

Renkler: Siyah, Beyaz, Mor

Boyutlar: 157,8 x 74,2 x 9,67 mm

Ağırlık: 204 g

Başlangıç fiyatı: 3.600 TL

4 arka kameraya sahip Xiaomi Mi Note 10 Lite geçtiğimiz nisan ayı resmi olarak tanıtıldı. Mi 10 Note’un bir miktar indirgenmiş ekonomik sürümü olarak karşımıza çıkan Mi 10 Note Lite, kesinlikle indirgenmiş haliyle dahi çoğu orta segment telefon isteyen alıcının beklentisini fazlasıyla karşılıyor.

OPPO Reno2 Z:

Ekran: 6,53 inç AMOLED, 1080 x 2340 piksel ekran

İşlemci: Mediatek MT6779 Helio P90

RAM: 8 GB

Depolama: 128 / 256 GB

Arka kamera: 48 MP f/1,7, 8 MP f/2,2, 2 MP f/2,4, 2 MP f/2,4

Ön kamera: 16 MP, f/2,0

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie

Batarya: 4.000 mAh

Renkler: Siyah, Beyaz

Boyutlar: 162,4 x 75,8 x 8,7 mm

Ağırlık: 195 g

Başlangıç fiyatı: 3.100 TL

OPPO, rakiplerin gerisinde görünse dahi her sınıftaki akıllı telefonlarıyla Türkiye'deki rekabetini başarı ile sürdürüyor. Reno2 Z, Helio P90 ile bir tık donanım açısından yetersiz olsa dahi beklentileri karşılayabilecek düzeyde.

Realme X2 Pro:

Ekran: 6,5 inç IPS LCD, 1080 x 2400 piksel ekran

İşlemci: Snapdragon 855

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka kamera: 64 MP f/1,8, 8 MP f/2,2, 13 MP f/2,5, 2 MP f/2,0

Ön kamera: 16 MP, f/2,0

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie

Batarya: 4.000 mAh

Renkler: Mavi, Beyaz

Boyutlar: 161 x 75,7 x 8,7 mm

Ağırlık: 199 g

Başlangıç fiyatı: 4.899 TL

İthalatçı garantisi ile ülkemizde satılan Realme X2 Pro kullananların yorumlarını baz aldığımız zaman bu listede olmayı kesinlikle hak ediyor. Çoğu amiral gemisi ile yarışır özelliklere sahip Realme X2 Pro, fiyatı ile de amiral gemileri ile karşılaştırıldığı zaman daha uygun bir fiyata temin edilebiliyor.

OPPO Reno3:

Ekran: 6,4 inç AMOLED, 1080 x 2400 piksel ekran

İşlemci: Mediatek Helio P90

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka kamera: 48 MP f/1,8, 8 MP f/2,2, 13 MP f/2,4, 2 MP f/2,4

Ön kamera: 44 MP, f/2,4

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 10 (Q)

Batarya: 4.025 mAh

Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi, Gündoğumu

Boyutlar: 160,2 x 73,3 x 7,9 mm

Ağırlık: 170 g

Başlangıç fiyatı: 3.715 TL

OPPO, Reno3 modeli ile tamamen kameraya odaklanmış. 44 MP ön kamerası ile dahi 1080p videolara çekebileceğiniz model konu kamera olduğu zaman çoğu amiral gemisi ile yarışacak düzeyde.

Samsung Galaxy Note10 Lite:

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED, 1080 x 2400 piksel ekran

İşlemci: Samsung Exynos 9 Series 9810

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka kamera: 12 MP f/1,7, 12 MP f/2,2, 12 MP f/2,4, 2 MP f/2,4

Ön kamera: 32 MP, f/2,2

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 10 (Q)

Batarya: 4.500 mAh

Renkler: Siyah, Beyaz, Kırmızı

Boyutlar: 163,7 x 76,1 x 8,7 mm

Ağırlık: 199 g

Başlangıç fiyatı: 4.365 TL

Samsung Galaxy Note10 modelinin lite yani donanımsal açıdan bir tık indirgenmiş sürümü olan Galaxy Note10 Lite modelinde, kameranın piksel değeri sizi yanıltmasın. Samsung Galaxy 10 Lite’ın kamerası çoğu kullanıcıdan olumlu sonuçlar aldı. Ön kamerası 2160p’ye kadar video çekimini destekliyor. Yalnızca kamerası ile değil donanım olarakta çoğu ihtiyacınızı karşıyacak bir model.

Samsung Galaxy M31:

Ekran: 6,4 inç, 1080 x 2340 AMOLED ekran

İşlemci: Exynos 9611

RAM: 6 GB

Depolama: 64 / 128 GB

Arka kamera: 64 MP f/1,8, 8 MP f/2,2, 5 MP f/2,4, 5 MP f/2,2

Ön kamera: 32 MP, f/2,0

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 10

Batarya: 6.000 mAh

Renkler: Siyah, Mavi, Kırmızı

Boyutlar: 159,2 x 75,1 x 8,9 mm

Ağırlık: 191 g

Başlangıç fiyatı: 2.696 TL

Samsung'un 2020'de büyük ölçüde fiyat performans telefonları üretimine odaklandığını ortaya koyan Galaxy M31, kameralarıyla oldukça dikkat çekici. Android 10 ile gelen telefon, uzun süre boyunca kullanabileceğiniz, ekonomik bir cihaz.

Samsung Galaxy A51:

Ekran: 6,5 inç, 1080 x 2400 AMOLED ekran

İşlemci: Exynos 9611

RAM: 4 GB

Depolama: 64 / 128 GB

Arka kamera: 48 MP f/2,0, 12 MP f/2,2, 5 MP f/2,4, 5 MP f/2,2

Ön kamera: 32 MP, f/2,2

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 10

Batarya: 4.000 mAh

Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe

Boyutlar: 159,5 x 73,6 x 7,9 mm

Ağırlık: 172 g

Başlangıç fiyatı: 2.900 TL

Samsung'un A70 ve A50 gibi telefonların başırısını sürdürmek için 2020'de piyasaya sürdüğü 1'li seriler, yılın en çok satan fiyat performans telefonları arasında. Ülkemizde çoğu akıllı telefon kullanıcısı tasarımdan ödün vermeden uygun fiyatlara üst segment telefon deneyimi yaşamak istiyor. Bunu gözünden kaçırmayan firmaların ürettiği modeller arasında Samsung 1'li serileri ile başı çekiyor.

Samsung Galaxy A71:

Ekran: 6,7 inç, 1080 x 2400 AMOLED ekran

İşlemci: Snapdragon 730

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka kamera: 64 MP f/1,8, 12 MP f/2,2, 5 MP f/2,4, 5 MP f/2,2

Ön kamera: 32 MP, f/2,2

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 10

Batarya: 4.500 mAh

Renkler: Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe

Boyutlar: 163,6 x 76 x 7,7 mm

Ağırlık: 179 g

Başlangıç fiyatı: 3.737 TL

Galaxy A51'in bir üst modeli. A51’in teknik ve donanımsal açıdan bir tık üstünde bulunan model ile Samsung akıllı telefon kullanan herkese hitap ediyor. Fiyat performans telefonları üretiminde başı çeken Samsung, tüketiciye sunduğu çeşitlilik ile alanında lider gözüküyor.

Samsung Galaxy S10e:

Ekran: 5,8 inç, 1080 x 2280 Dynamic AMOLED ekran

İşlemci: Samsung Exynos 9 Series 9820

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka kamera: 12 MP f/1,5, 16 MP f/2,2

Ön kamera: 10 MP, f/1,9

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0

İşletim sistemi: Android 9.0 Pie

Batarya: 3.100 mAh

Renkler: Siyah, Beyaz, Sarı, Yeşil

Boyutlar: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm

Ağırlık: 150 g

Başlangıç fiyatı: 4.489 TL

2019’un şubat ayında çıkan S10e modeli, uzun bir süre güncelleme alacak Samsung modelleri arasında gözüküyor. Samsung’un 2020’de ürettiği aynı segmentte telefonları ve rakiplerini düşünürsek, Galaxy S10e'nin 4.489 liralık fiyat etiketiyle bir tık geride kaldığını söyleyebiliriz.

iPhone SE:

Ekran: 4,7 inç 1334 x 750 Retina LCD ekran

İşlemci: Apple A13 Bionic

RAM: Açıklanmadı

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 12 MP, f/1,8

Ön kamera: 7 MP, f/2,2

Bağlantı: 4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5.0

İşletim sistemi: iOS

Batarya: Açıklanmadı

Renkler: Beyaz, Kırmızı, Siyah

Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm

Ağırlık: 148

Başlangıç fiyatı: 5.299 TL

Apple'ın amiral gemisi seviyesinde performans sunan iPhone SE için Apple’ın ürettiği tek orta segment model diyebiliriz. Şimdiye dek yalnızca dönemin üst segment telefonların üreten Apple, SE modelinde iPhone 11 modelinde kullandığı işlemciyi kullanmış. Büyük ekran takıntısı olmayan kullanıcıların uzun yıllar boyunca güncelleme alacağını da göz önünde bulundurduğumuz zaman, rahatlıkla kullanabileceği iPhone SE ile listemizin sonuna geliyoruz.

Piyasadaki en iyi fiyat performans telefonları başlığı altında orta segment modelleri listelediğimiz bu yazımızda sizlerin de severek kullandığı ya da listede olmasını düşündüğünüz halde göremediğiniz akıllı telefonları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sürekli telefon listelerini güncelleyerek sizler için yayınlamaya devam edeceğiz, takipte kalın. :)