Fiziksel Bir Klavye Sunabilen Telefon: Astro Slide

Planet Computers isimli bir şirket, yeni amiral gemisi telefonu Astro Slide'ı resmen duyurdu. Duyurulan telefon, klasik bir akıllı telefonun tüm özelliklerini fiziksel bir klavye ile birleştiriyor.

Akıllı telefon sektörü, geride bıraktığımız yıllarda kendisini iyiden iyiye değiştirdi. Bir dönemler lüks olarak görülen telefonların şu anda geçerliliği bile kalmazken fiziksel tuşlar da tarih oldu. Şirketler artık, telefonlarında neredeyse hiçbir tuş kullanmayacak hale geldiler. Ancak şimdi sizlere, fiziksel bir klavyesi bulunan "Astro Slide" isimli bir akıllı telefondan bahsedeceğiz.

Astro Slide, Planet Computers isimli bir şirket tarafından geliştirildi ve günümüzde piyasaya sürülen pek çok akıllı telefon modeli ile benzer donanım özelliklerine sahip. 6.53 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekrana sahip olan telefon, menteşeli yapısıyla fiziksel klavye kullanımına da imkan sağlıyor. Dilerseniz hemen Astro Slide'ın detaylarına yakından bakalım.

Astro Slide, Android 10 işletim sistemiyle çalışıyor. Planet Computers, akıllı telefonunu ön plana çıkarabilmek için bir Linux önyükleyicisi de oluşturmuş durumda. Yani kullanıcılar, Android 10 işletim sisteminin yanı sıra doğrudan Linux'u da bu telefonda kullanabilecekler. MediaTek Dimensity 1000 işlemcisinden güç alan telefon, 5G destekli bir modeme de sahip ve ayrıca 6 GB RAM, 128 GB da depolama alanı sunuyor.

Kullanıcılar, Astro Slide'ı normal bir akıllı telefon gibi kullanabiliyorlar. Ancak kullanıcılar, telefonun menteşeli yapısından faydalanarak küçük bir dizüstü bilgisayar deneyimi de yaşayabiliyorlar. Telefonun fiziksel klavyesi ortaya çıktığında ekran yatay pozisyona dönüyor ve kullanıcılar, dokunmatik ekranla fiziksel klavyeyi aynı anda kullanabiliyorlar.

Telefonun 5 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası, 48 MP çözünürlüğünde de bir arka kamerası bulunuyor. Parmak izi okuyucu sensörü de bulunan telefon, 4.000 mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte geliyor. Son olarak, yeni teknolojilerden bir tanesi olan Wi-Fi 6 desteğinin de Astro Slide'da bulunduğunu söylemek gerekiyor.

Astro Slide teknik özellikleri

Ekran: 6.53 inç, FHD+ çözünürlük

İşlemci: MediaTek Dimensity 1000

RAM: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB - microSD kart desteği

Arka Kamera: 48 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 4.000 mAh

Bağlantı: Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C, AGPS, Glonass, Beidou, Galileo

İşletim Sistemi: Android 10

Ağırlık: Yaklaşık 300 gram

Astro Slide fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Astro Slide, bir proje fonlama sitesi olan "indegogo" üzerinden satışa sunuldu ve fiyatı da 491 dolar (yaklaşık 3.200 TL + vergiler) olarak açıklandı. Ancak bu akıllı telefona sahip olunması durumunda çok uzun bir süre beklenilmesi gerekiyor. Çünkü Planet Computers, Astro Slide'ın teslimatına Mart 2021 itibarıyla başlayacağını açıkladı.