Fiziksel Bir Klavye Sunabilen Telefon: Astro Slide

Akıllı telefon sektörü, geride bıraktığımız yıllarda kendisini iyiden iyiye değiştirdi. Bir dönemler lüks olarak görülen telefonların şu anda geçerliliği bile kalmazken fiziksel tuşlar da tarih oldu. Şirketler artık, telefonlarında neredeyse hiçbir tuş kullanmayacak hale geldiler. Ancak şimdi sizlere, fiziksel bir klavyesi bulunan "Astro Slide" isimli bir akıllı telefondan bahsedeceğiz.
Astro Slide, Planet Computers isimli bir şirket tarafından geliştirildi ve günümüzde piyasaya sürülen pek çok akıllı telefon modeli ile benzer donanım özelliklerine sahip. 6.53 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekrana sahip olan telefon, menteşeli yapısıyla fiziksel klavye kullanımına da imkan sağlıyor. Dilerseniz hemen Astro Slide'ın detaylarına yakından bakalım.
Astro Slide, Android 10 işletim sistemiyle çalışıyor. Planet Computers, akıllı telefonunu ön plana çıkarabilmek için bir Linux önyükleyicisi de oluşturmuş durumda. Yani kullanıcılar, Android 10 işletim sisteminin yanı sıra doğrudan Linux'u da bu telefonda kullanabilecekler. MediaTek Dimensity 1000 işlemcisinden güç alan telefon, 5G destekli bir modeme de sahip ve ayrıca 6 GB RAM, 128 GB da depolama alanı sunuyor.
Kullanıcılar, Astro Slide'ı normal bir akıllı telefon gibi kullanabiliyorlar. Ancak kullanıcılar, telefonun menteşeli yapısından faydalanarak küçük bir dizüstü bilgisayar deneyimi de yaşayabiliyorlar. Telefonun fiziksel klavyesi ortaya çıktığında ekran yatay pozisyona dönüyor ve kullanıcılar, dokunmatik ekranla fiziksel klavyeyi aynı anda kullanabiliyorlar.
Telefonun 5 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası, 48 MP çözünürlüğünde de bir arka kamerası bulunuyor. Parmak izi okuyucu sensörü de bulunan telefon, 4.000 mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte geliyor. Son olarak, yeni teknolojilerden bir tanesi olan Wi-Fi 6 desteğinin de Astro Slide'da bulunduğunu söylemek gerekiyor.
Astro Slide teknik özellikleri
- Ekran: 6.53 inç, FHD+ çözünürlük
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1000
- RAM: 6 GB RAM
- Depolama: 128 GB - microSD kart desteği
- Arka Kamera: 48 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 4.000 mAh
- Bağlantı: Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C, AGPS, Glonass, Beidou, Galileo
- İşletim Sistemi: Android 10
- Ağırlık: Yaklaşık 300 gram
Astro Slide fiyatı
Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Astro Slide, bir proje fonlama sitesi olan "indegogo" üzerinden satışa sunuldu ve fiyatı da 491 dolar (yaklaşık 3.200 TL + vergiler) olarak açıklandı. Ancak bu akıllı telefona sahip olunması durumunda çok uzun bir süre beklenilmesi gerekiyor. Çünkü Planet Computers, Astro Slide'ın teslimatına Mart 2021 itibarıyla başlayacağını açıkladı.