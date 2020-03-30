Galaxy A ve M serilerine ısrarla yeni modeller ekleyen Samsung, haftaya yeni bir akıllı telefon duyurusu ile başladı. 3'lü kamera sistemine sahip olan yeni Samsung Galaxy M11, Infinity-O ekranı ile tanıtıldı.

Dünyanın en popüler akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy M11’i sessiz sedasız bir şekilde duyurdu. Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy M11 herhangi bir lansman olmadan şirketin Birleşik Arap Emirlikleri sitesinde gün yüzüne çıktı.

Samsung’un yeni akıllı telefonu olan Galaxy M11, HD+ çözünürlüğünde 6.4 inç büyüklüğünde bir ekran ve ekranın sol köşesine çentiksiz şekilde yerleştirilmiş bir kamera ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. 6.4 inç büyüklüğündeki ekran, 720 x 1560 piksel çözünürlüğünde.

Snapdragon 450 yonga setinden güç alan Samsung M11, 3GB ve 4GB RAM seçenekleri ile piyasada olacak. M11’in 3GB RAM seçeneğine sahip olan modeli 32GB dahili depolama alanına, 4GB RAM’e sahip olan seçeneği ise 64GB dahili depolama alanına sahip durumda.

M11’in arka bölümünde dikey olarak yerleştirilmiş bir üçlü kamera sistemi bulunuyor. Üçlü kameranın ana kamerası f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve 13MP çözünürlüğünde. Ana kameraya 115 derece görüş alanına sahip 5MP çözünürlükte ultra geniş açılı lens ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Telefonun ön kamerası ise f/2.0 diyafram açıklığına ve 8MP çözünürlüğe sahip durumda.

Galaxy M11, USB-C bağlantı noktası ile şarj edilebilen 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alıyor. M11’de 3.5mm kulaklık girişi de bulunuyor. Samsung'un yeni akıllı telefonu aynı zamanda çift SIM kart yuvasına sahip durumda. Siyah, mor ve gökyüzü mavisi renk seçenekleri ile kullanıcılarının karşısına çıkacak Galaxy M11’in parmak izi okuyucusu ise telefonun arka kısmında bulunuyor.

Samsung M11’in teknik Özellikleri:

Ekran: 6.4 inç 720 x 1560 piksel Infinity-O ekran

İşlemci: 1.8GHz hızında Cortex-A53

RAM: 3GB ve 4GB RAM seçeneği

Depolama: 32GB ve 64GB dahili depolama

Arka kamera: 13 MP ana kamera, 5MP ultra geniş açılı lens, 2MP derinlik sensörü

Ön Kamera: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera

Batarya: 5.000 mAh kapasiteli batarya

Bağlantı: USB- C, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11 b/g/n

İşletim sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0

Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzü ile kullanıcıların karşısına çıkacak Samsung’un yeni telefonu Galaxy M11’in piyasada olacağı tarih henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Galaxy M11'in fiyatları da satışa sunulmasıyla belli olacak.