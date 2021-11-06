Televizyon ekranlarının neredeyse başka bir evrende geçtiğine inandığımız, en kendine has kanallarından Flash TV yayın hayatına tekrardan başladı. Kanalın "İçerisi çok güzel şampiyonlar ligi gibi " repliğini aklımıza getiren yeni programı 'Al Sana Haber' ise çok geçmeden sosyal medyanın diline düştü. Programın yeni bölümünde Bahar Candan ve Nihat Doğan gibi isimler tarafından 'ekonomi' yorumlandı. Evet, tarafından.

Birbirinden değişik ve bir o kadar da renkli programlarıyla hafızamıza kazınan televizyon kanalı Flash TV, 2019 yılında yayın yapmayı durdurmuş; bu senenin başında ise yine benzer bir formatla ekranlara geri döneceğinin haberini vermişti.

Bu geri dönüşe dair geçtiğimiz haftalarda yapılan ilk açıklamada yeni yayın döneminde beraber çalışacağı kadroyu gösteren Flash TV'nin yeni logosunun DC evreninin sevilen süper kahramanlarından ‘Flash’ın sembolüne olan benzerliği de sosyal medya da epeyce bir konuşulmuştu. 2 yıl aranın ardından yayın hayatına tekrardan başlayan Flash TV, şimdi de yeni programlarından birisi ile gündeme geldi.

Bahar Candan ve Nihat Doğan ekonomiyi değerlendirdi

Dilinin kemiğinin olmamasıyla tanınan Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünü yaptığı, Ebru Polat, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Bahar Candan gibi ünlülerin yer aldığı “Al Sana Haber” isimli mizah –en azından öyle olduğunu umuyoruz- programında ‘ekonomi’ye dair yapılan yorumlar, ekran başındakilere adeta “Bu duyduklarım doğru mu?“ diye sorgulattı. Konuşanların ekonomi dalında uzman olmanın yakınından bile geçmediği ve eğlence sektörünün bir parçası olduğu programda oldukça değişik görüntülere imza atıldı. Hal böyle olunca da sosyal medyadan gelen tepkiler de gecikmedi. İşte sosyal medyanın diline düşen programdan ufak bir kesit:

Sohbeti ayrı ortamı ayrı bir garip olan programa sosyal medyadan gelen tepkiler ise oldukça çeşitliydi. Kimileri ekonominin konudan anlamayan kişilerce değerlendirilmesine tepki gösterirken, kimisi de ciddiye almayıp gülüp geçmeyi tercih etti. İşte gelen tepkilerden bazıları: