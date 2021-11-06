İstanbul üzerine dün gece saatlerinde çöken yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini hissettirirken şehir içi seferlerin iptal edilmesi ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun sis, ayrıca hava trafiğinde de aksaklıklara yol açtı. İstanbul’un bu sisli gününde Twitter’dan yaptığımız paylaşımla sizin yakaladığınız kareleri göndermenizi istemiştik. Bu haberimizde de gönderdiğiniz fotoğraflardan bir derleme yaptık.

İstanbul üzerine dün çöken yoğun sis, bugün de sabah saatlerinde etkili olmaya devam etti. Meteoroloji, kenti saran sis için dün sarı kodla uyarı yapmıştı. Özellikle İstanbul Boğazı çevresinde hissedilen sis; Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer civarlarında yoğunlaşırken Bakırköy, Zeytinburnu, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde de kendini büyük ölçüde hissettirdi.

İstanbul’un normal zamanda bile sıkışık olan ulaşım trafiği, yoğun sisten de büyük ölçüde etkilendi. Boğaz’daki sis, şehir hatlarındaki seferlerin iptal edilmesine yol açtı. Seferlerin durdurulması Marmaray, taksi ve dolmuş kullanımında yoğunluğa sebep oldu. Bu da araç trafiğinin artmasına yol açtı. Buna ek olarak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı sabah saat 08:00’den itibaren iniş ve kalkışlara kapatıldı. Yoğun sisten dolayı seferlerin bazıları ertelenirken 20 uçuş da iptal edildi. Yaklaşık 20 uçak ise İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. Elde edilen en son bilgiler ise, İstanbul’a bir büyük sis kütlesinin daha yaklaştığı yönünde.

Öte yandan İstanbul’da yaşanan sis, farklı duygular uyandıran fotoğrafların çekilmesine de olanak sağladı. Twitter üzerinden yaptığımız “İstanbul’da geçen sisli günden bir fotoğraf bırak..” başlıklı paylaşımımıza gönderdiğiniz karelerden bir derleme yaptık.

Takipçilerimizden Gelen ‘Sisli Gün’ Fotoğrafları

@CanberkAbaci kullanıcı adlı takipçimizden:

İstanbul’u saran sisin ne kadar etkili olduğunun havadan bir görüntüsü.

@tohumsuzbatu kullanıcı adlı takipçimizden:

Şehrin üzerine battaniye gibi çöktü.

@Mujdattopcu49 kullanıcı adlı takipçimizden:

Sabah saatlerinde de etkisini devam ettirdi.

@arimintum kullanıcı adlı takipçimizden:

Sahilde kıyının ötesini görüş imkansız hale geldi.

@yodayolda kullanıcı adlı takipçimizden:

Tarihi yapılar da siste kayboldu.

@selocu_aziz kullanıcı adlı takipçimizden:

Romanlardan çıkmış gibi ürpertici kareler de oluştu.