Aylar önce ekranlara geri dönmeye hazırlandığını açıklayan Flash TV’nin reklam afişleri, panolarda boy göstermeye başladı. Sunucu kadrosunun da yer aldığı afişlerde en çok dikkat çeken şeylerden biri, kanalın yeni logosu oldu. Zira herkesin gözü logoyu bir yerlerden ısırdı.

Halay denince akla ilk gelen şeylerden biri haline gelen, ne olursa olsun neşe ve eğlencesinden ödün vermeyen televizyon kanalı Flash TV, 2019 yılında yayın yapmayı durdurmuştu. Sene başlarında ise kanalın ekranlara eskisine benzer bir formatla dönüş yapacağı ortaya çıkmıştı.

Geri dönüşe dair ilk açıklamada formata ve kadroya dair ipuçları verilse de yakın zamanda yayınlanan afiş, kanalın hem kadrosunu hem de yeni logosunu ortaya koyarak yayın tarihinin yakın olduğunun da sinyalini verdi.

Flash TV’nin yeni logosu ve kadrosu:

Yayın tarihine dair net bir bilgi olmasa da yakın olduğunu düşündüğümüz Flash TV, hep bitmeyen halaylar ve hep bir ağızdan söylenen türkülerle bilinen bir kanal oldu. Bir dönemin ‘meme’lerine konu olan ve Mahmut Tuncer'in yöresel diskosu olarak hatırlanan bu samimi kanal, 2 sene önce yayını sonlandırdığını açıklamıştı. Ardından kanalın sahibi Ömer Göktuğ, Flash TV’nin bu yaz benzer bir formatla ekranlara döneceğinin müjdesini verdi. Yaz geçeli 1 aydan fazla oldu, ancak reklam panolarında beliren afişlere göre yayınların başlangıcı daha da gecikmeyecek.

MedyaRadar’ın yakaladığı bir billboard afişinde kanalın logosunun değiştiği görüldü. Logonun DC karakteri olan Flash’in sembolüyle benzerliği dikkat çekti. Afişte kanalın sunucu kadrosu olarak görev alacak isimlerin Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş ve Faik Öztürk olduğu da görüldü. Daha önce yapılan açıklamalara göre Flash TV’de haber ve mizahın iç içe olduğu bir format benimsenecek. Anlayacağınız Webtekno’ya rakip geliyor.