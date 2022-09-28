KVKK, Flo bünyesindeki ayakkabı mağaza zinciri InStreet'in internet sitesinin hacklendiğini açıkladı. Bazı kullanıcıların kredi kartı bilgileri ele geçirildi.

Dünyada ve ülkemizde siber saldırılar hızla sürerken henüz geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi de hacklendiğini duyurmuştu. Olayın ardından 17 yaşındaki bir hacker çıkarken, bugün Kişisel Verileri Koruma Kurumu’dan (KVKK) yeni bir veri ihlali duyurusu yapıldı.

Siber saldırıya maruz kalan yeni isim, Türkiye’nin en büyük ayakkabı mağazaları zinciri Flo oldu. KVKK, paylaştığı bildiride kuruma yapılan ihbar sonucunda Flo bünyesindeki “instreet.com.tr” internet sayfasının kullanıcılarına ait kişisel verilerinin herkese açık olarak paylaşıldığını tespit ettiğini açıkladı.

Bazı kullanıcıların kredi kartı bilgileri de ele geçirildi:

Paylaşılan duyuruya göre InStreet kullanıcılarının verileri, bir internet sayfasında herkese açık olarak yayımlandı. Kullanıcıların paylaşılan kişisel bilgileri şu şekildeydi:

Ad, soyad

Kullanıcı adı

Şifre

Kredi kartı ilk ve son 4 haneleri

Kredi kartının hangi bankaya ait olduğu bilgisi

İhlalden yaklaşık 3.500 kullanıcının etkilenmiş olabileceğini belirtirken kredi kartı ele geçirilmiş olabilecek kullanıcıların sayısını 380 olarak paylaşıldı. KVKK, ihbarın ardından Flo’ya ilişkin resen inceleme başlatıldığını, verilerin daha fazla yayılmaması için söz konusu internet sitesine yönelik faaliyetlerin durdurulması için de Sulh Ceza Hakimliğine müracaat edileceğini açıkladı.