GTA 6'ya ‘Şu Ana Kadar’ Kaç Para Harcandığı Ortaya Çıktı

GTA 6 sızıntılarından sorumlu tutulan hackerın tutuklanmadan önce gönderdiği bazı mesajlar gün yüzüne çıktı. Hacker, GTA 6'nın 8 yıldır geliştirilmekte olduğunu ve şimdiye kadar 2 milyar dolar harcandığını öne sürüyordu.

2013 yılında piyasaya sürülen GTA V’in geliştirilme çalışmaları en sonunda geçtiğimiz haftalarda sona ermiş, birkaç gün sonraysa oyun tarihinin en büyük sızıntısı yaşanmıştı. Rockstar Games’in uzun süredir geliştirildiği bilinen GTA 6’nın geliştirilme aşamasındaki oynanış görüntüleri paylaşıldı.

Bu sızıntıdan sorumlu olduğu düşünülen dünyaca ünlü Lapsus$ hacker grubu üyesi geçtiğimiz gün tutuklanırken, bugün yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde hackerın kendisiyle iletişime geçen kişiye yazdığı mesajlar paylaşıldı. Bu mesajlarda Rockstar’ın oyun için harcadığı para da gözüküyordu.

İddia: Rockstar, GTA 6 için 2014'ten bu yana 2 milyar dolar harcadı:

Hacker’ın gönderdiği mesajlara göre Rockstar, GTA 6’nın geliştirilmesine 2014’ten bu yana 2 milyar dolar gibi uçuk miktarda para harcadı. Üstelik hacker, sadece Rockstar Games’e erişiminin olmadığını gösteren ifadelere de yer veriyordu.

Hacker, Kone, Brezilya merkezli banka Banco do Brasil, Rockstar’ın çatı şirketi Take2Games ve yemek dağıtım hizmeti DoorDash’e de erişimi olduğunu söylüyordu. Bununla birlikte Birleşik Krallık merkezli dijital banka Revolut’a da erişimi olduğunu öne sürmüştü. Revolut, hackerın gönderdiği mesajdan 4 gün sonra hacklendiğini doğrulayan bir açıklama paylaştı, üçüncü taraf kişilerin 20 milyon müşterisinin %0,16’sının kişisel verilerine ulaştığını ancak bu hesaplardan hiçbir işlem yapılmadığını duyurdu.

Söz konusu ifadelerin hackerın söylemi olduğunu ve bir iddia niteliği taşıdığını belirtmekte fayda var. Hackerın gerçekten de bu bilgilere erişip erişmediği kesin değilken, kendisinin tutuklanması da bu bilgilerin doğru olduğu anlamına gelmiyor.

Peki kim bu hacker?