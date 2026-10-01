Ekim 2026 Honda Fiyat Listesi Belli Oldu: Tüm Modellere Zam!

Ekim 2026 Honda fiyat listesi belli oldu. Güncel listede Jazz e, HR-V e, ZR-V e, Prelude e ve CR-V e modelleri yer alıyor. HR-V e'in Elegance ve Advance donanımlarında kampanyalı fiyatlar da sunuluyor.

Honda, Ekim 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyat listesini paylaştı. Markanın 2026 model yılı fiyat listesinde Jazz e, HR-V e, ZR-V e, Prelude e ve CR-V e modelleri bulunuyor. Honda'nın resmî listesine göre fiyatlar 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren geçerli.

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Bu içerikte Honda’nın Ekim 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı satış fiyatlarını inceliyoruz.

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Honda fiyat listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Jazz e:HEV 2.665.000 TL - HR-V e:HEV 2.820.000 TL 2.600.000 TL ZR-V e:HEV 5.530.000 TL - Prelude e:HEV 5.770.000 TL - CR-V e:HEV 6.345.000 TL -

Jazz e:HEV fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5L Hibrit Crosstar Otomatik 2.665.000 TL -

Honda Jazz e, Ekim 2026 fiyat listesinde 1.5 litrelik hibrit motor ve otomatik şanzımanla birlikte Crosstar donanımında yer alıyor. Modelin tavsiye edilen satış fiyatı 2.665.000 TL olarak açıklandı. Honda'nın önceki fiyat listesinde yer alan nota göre Jazz Crosstar'ın satışları Ekim 2026 itibarıyla başlıyor.

Jazz e:HEV opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

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HR-V e:HEV fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5L Hibrit Elegance Otomatik 2.820.000 TL 2.600.000 TL 1.5L Hibrit Advance Otomatik 2.965.000 TL 2.770.000 TL

HR-V e:HEV, kompakt SUV sınıfında hibrit motorlu seçenek arayan kullanıcılar için listede yer alıyor. Elegance ve Advance donanımlarıyla sunulan modelde Ekim 2026 döneminde iki versiyon için de kampanyalı satış fiyatı paylaşılmış durumda.

HR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

ZR-V e:HEV fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0L Hibrit Advance Otomatik 5.530.000 TL -

ZR-V e:HEV, Honda’nın SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı ve hibrit motor yapısını bir araya getiren modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Advance donanımıyla listelenen araç, aile kullanımı ve şehir dışı yolculuklarda daha kapsamlı bir SUV alternatifi arayanlara hitap ediyor.

ZR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Prelude e:HEV fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0L Hibrit Advance Otomatik 5.770.000 TL -

Prelude e:HEV, Honda'nın Ekim 2026 fiyat listesinde 2.0 litrelik hibrit motor ve Advance donanımıyla yer alıyor. Hibrit motorlu yapısı ve Advance donanımıyla listelenen model, ürün gamında daha farklı karaktere sahip bir seçenek olarak konumlanıyor.

Prelude e:HEV opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

CR-V e:HEV fiyatları - Ekim 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 2.0L Hibrit Advance Otomatik 6.345.000 TL -

CR-V e:HEV, Honda’nın SUV ailesinde daha üst seviyede konumlanan hibrit modellerinden biri olarak listede yer alıyor. Advance donanımıyla sunulan araç, geniş yaşam alanı, yüksek sürüş pozisyonu ve aile kullanımına uygun SUV yapısını bir arada arayan kullanıcılara sesleniyor.

CR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.