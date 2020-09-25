Football Manager 2021, Xbox'a Dönüyor: İşte Çıkış Tarihi

Sports Interactive, popüler menajerlik oyunu Football Manager'in en yeni sürümü olacak Football Manager 2021'in çıkış tarihini, Xbox müjdesi ile birlikte açıkladı.

Geliştirici Sports Interactive, Football Manager Touch ve Football Manager Mobile ile ilgili yeni detaylar ortaya koyarken, Erken Erişim sürümünün oyuna iki hafta önceden erişim imkanı sunacağını açıkladı. Dahası Football Manager, FM21 ile birlikte 13 yıllık aranın ardından Xbox evrenine geri dönüyor.

Sports Interactive tarafından yapılan açıklamalara göre Football Manager 2021, ekim ayının başlarında resmen tanıtılacak ve 24 Kasım itibarıyla da oyuncularla buluşacak. Oyunun Touch sürümüne göre modellenen Xbox sürümü ise orijinal çıkış tarihi olan 24 Kasım’ı kaçıracak ve aralık ayında piyasaya sürülecek.

Football Manager 2021; Steam'de 224 TL, Epic Games'te 197 TL fiyata sahip

Football Manager’ın direktörü olan Miles Jacobson, Twitter üzerinden Football Manager 2021’in PlayStation’a gelip gelmeyeceği ile ilgili bir soruya, “Bu çok soruluyor ve cevabım için başım belaya girebilir… Xbox’taki arkadaşlarımız yıllarca konsollarına geri dönmemizi istediklerini bildirdiler. Hem FM19 hem de FM20’de döngü, Gamepass’te sona erdi ve şimdi FM21, Xbox One ve Xbox Series X/S’te. Sony bunları yapmadı.” yanıtını vererek Microsoft’un Xbox’a geri dönüşleri ile ilgili hevesini, Sony’nin ise umursamayışını açıkladı ve FM’nin PlayStation’a gelmeyeceğini bildirmiş oldu.

Football Manager tarafından Football Manager 21 2021 için paylaşılan açıklama şu şekilde:

Football Manager 2021'in (PC/Mac) 24 Kasım'da Steam ve Epic Games Store'da piyasaya çıkacağını açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Katılım sağlayan dijital mağazalardan* FM21 için ön sipariş veren hayranlar %10 indirim ve oyunun tam çıkış tarihinden yaklaşık iki hafta önce çıkacak Erken Erişim sürümüne erişim kazanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi oyunu Steam aracılığıyla (artık Epic Games de dahil) satın alanlar ayrıca Football Manager 2021 Touch'ı da (PC/Mac) ücretsiz edinecek.

Football Manager, Football Manager 2021 Xbox Edition ile 2007'den beri ilk defa Xbox'a geri geliyor. Xbox kumandasıyla tam optimizasyon için dikkatli bir şekilde yeniden tasarlanmıştır ve Microsoft'un Play Anywhere teknolojisi sayesinde oyununuza herhangi bir Windows 10 PC'de devam edebilirsiniz.

Xbox One'a ek olarak FM21 yeni Xbox Series X ve Xbox Series S'de de mevcut olacaktır ve oyunu bu platformların tümünde oynayabilmeniz için tek fiyat olacaktır. Football Manager 2021 Touch (iOS ve Android) ve Football Manager 2021 Mobile (iOS ve Android) için tam çıkış ayrıntıları yakında sunulacaktır ve Nintendo Switch için Football Manager 2021 Touch'ın Aralık'ta seriyi tamamlaması beklenmektedir.

Football Manager 2021 tanıtım videosu