Ford, resmi olarak GT süper otomobillerini duyurduğunda sınırlı sayıda üretileceğini açıklamıştı.

Potansiyel alıcılar için bu arabalardan sadece 1000 adet ürettiğini açıklayan Ford, bu arabaları satın almak için ise 450 bin dolar fiyat belirlemişti. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sınırlı sayıda üretilen GT süper arabalara sahip olabilmek için insanlar birbirleriyle yarışmıştı.

Ford, bu arabalardan daha fazla üretmeyeceğini açıklamasına rağmen temmuz ayında, Ford'un bu arabaları satın alabilmek için yeniden başvuru kabul edeceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Bugünlerde şirketten yeni bir açıklama geldi ve bu süper arabalardan 350 tane daha üretileceği açıklandı. 2022 yılına kadar devam edecek bu üretim ile Ford, araba meraklılarını bir hayli sevindirdi.

Bu süper arabalar için başvurular 8 Kasım'da başlayacak ve bir ay boyunca devam edecek. Arabalar sınırlı sayıda üretildiği için sadece başvuruda bulunmak yetmiyor, biraz da şansınızın size yardım etmesi gerekiyor. Ford'un bu arabalarının sayısını daha fazla arttırması pek mümkün görünmüyor. Şirketten yeni bir açıklama geldiği takdirde sizlerle paylaşacağız.