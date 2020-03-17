ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, Corona virüsü salgınının yayılmasına karşı önlem olarak Avrupa'daki fabrikalarında araç ve motor üretimini geçici olarak durduracağını açıkladı. Alman otomotiv devleri de benzer kararlara imza attı.

Ford’un Avrupa’daki fabrikalarının kapalı kalma süreci perşembe günü başlayacak ve şirketin bu durumu belirli bir zaman çizelgesi sunmadan birkaç hafta sürdürmesi bekleniyor. Ford, kapatmanın sadece kısa bir süre için gerekli olacağını umduğunu ancak sürenin Corona virüsünün yayılması, hükûmet kısıtlamaları, tedarikçi kısıtlamaları ve müşterilerin bayilere geri dönüşü de dâhil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olduğunu söyledi.

Ford’un Almanya’daki Köln ve Saarlouis, Romanya’daki Craiova tesisleri perşembeden itibaren üretimi durduracak. Şirketin İspanya'nın Valencia kentindeki montaj ve motor tesisi, geçen hafta sonu üç işçinin Corona virüsüne yakalanmasının ardından pazartesi gününden beri kapalı. Otomobil üreticisinin aldığı karar, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa'yı Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü olarak tanımlamasının ardından geldi.

Bakım hizmetleri sunulmaya devam edilecek:

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley “Corona virüsünün tesislerimizdeki etkisi şimdiye kadar sınırlı olsa da çalışanlarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve bir bütün olarak Avrupa toplumu üzerindeki etkileri benzeri görülmemiş bir şey” dedi. Rowley, “Bu devam eden krizin Avrupa pazarı ve tedarikçi endüstrisi üzerindeki dramatik etkisi nedeniyle ana kıta Avrupa üretim tesislerimizde üretimi geçici olarak durduruyoruz” diye konuştu. Ford’un, Avrupa çapında gerekli bakım ve hizmeti sunmaya devam edeceği belirtildi.

Aralarında Almanya merkezli Volkswagen ve Daimler’in de bulunduğu diğer otomobil üreticileri de Avrupa'daki fabrikalarını kapatıyor. Volkswagen CEO'su Herbert Diess; İspanya, Portekiz ve İtalya'daki fabrikalarda bu hafta bitmeden üretimi askıya almayı planladıklarını açıkladı. Daimler Grubu yaptığı açıklamada Avrupa'daki üretiminin çoğunu ve idari departmanlarda çalışmayı iki hafta askıya alacağını duyurdu.