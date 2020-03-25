Ford'dan Koronavirüse Karşı Elektrikli Hava Temizleme Cihazı

Dünyanın en köklü otomotiv üreticilerinden Ford, koronavirüs salgınıyla mücadele eden Amerikan hükümetine destek olmak amacıyla elektrikli hava temizleme cihazı ve maske tasarladı. Cihazlarda F-150 kamyonetlerindeki koltuk soğutma fanlarını kullanan marka, bazı parçaları ise 3D baskı teknolojileri kullanarak üretiyor.

Amerikalı büyük otomobil üreticilerinin çoğu ve diğer birçok şirket, hava temizleyicileri ve solunum cihazları gibi koronavirüs salgını sırasında ihtiyaç duyulan ekipmanların üretilmesine yardımcı olmak için elini taşın altına koymuş durumda.

Washington hükümeti, Ford ve General Motors gibi otomobil üreticilerini COVID-19 ile mücadeleye yardımcı olmak için solunum cihazı gibi tıbbi ekipmanlar üretmeye çağırmıştı. Tesla CEO'su Musk ise Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda, ihtiyaç duyulması halinde solunum cihazı üretebileceklerini ifade etmişti.

ABD’deki vaka sayısının hızla artmasının ardından işe bir an önce koyulan Ford, elektrikli hava temizleme cihazı ve maske tasarlamaya başladı. Şirket, filtrelerle havayı temizlemek ve onu ana makinenin hortumuna aktarmak için F-150 kamyonetlerinde koltuk soğutma için kullandığı sincap kafesi fanlarını yeniden tasarlıyor. Fanı çalıştırmak için ise 12V gibi oldukça mütevazi bir güç kaynağı gerekiyor.

Ford, davlumbazlar ve filtre ünitelerine plastik parçalar yapmak için 3D baskı teknolojileri de kullanıyor. Amerikalı otomobil üreticisinin yaptığı elektrikli hava temizleme cihazı, Apollo 13 filminde karbondioksiti süzen cihazı akıllara getiriyor. Büyüleyici bir mühendislik ve tasarım çözümüne imza atan Amerikalı otomobil üreticisi, bu çabasıyla şimdiden büyük bir takdir toplamayı başardı.

Bu arada, yeni tip koronavirüs salgını COVID-19’un en fazla etkili olduğu ülkelerden biri olan ABD, aldığı olağanüstü önemlemlere karşın vaka ve ölü sayısını azaltmayı başaramıyor. Aktarılan verilere göre ülkedeki vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 256 artarak 46 bin 481'e, ölü sayısı ise 120 artarak 593'e ulaştı.