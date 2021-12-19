Mustang Shelby GT500 ve Mach-E GT Drag Yarışında Kapışıyor

Bu haftanın ikinci drag yarışında iki Ford Mustang modeli karşı karşıya geliyor. Shelby GT500 ve elektrikli Mustang modeli Mach-E GT’nin kozlarını paylaştığı yarıştan ilgi çekici sonuçlar çıktı. İşte nefes kesen o yarış…

Yarış sevdalıları bir kez daha heyecan verici bir olay için bir araya toplanıyor. Bu haftanın ekranlara kilitleyen ikinci drag yarışı, YouTube’un otomobil kanallarından Edmunds’dan geldi. Takipçilerimizin hatırlayacağı üzere ünlü YouTube kanalı carwow, dün gerçekleştirdiği drag yarışında birbirinden güçlü üç Porsche’yi karşı karşıya getirmişti. Edmunds kanalıysa bu hafta iki Mustang’i drag pistinde teste tuttu. Mach-E GT ve Shelby GT500 modellerinin kıyasıya rekabet ettiği yarıştan ilgi çekici sonuçlar çıktı. Nefes kesen yarışa geçmeden önce Mustang otomobillerinin genel özelliklerini bir karşılaştıralım…

Shelby GT500 ve Mach-E GT karşı karşıya:

Yarışın daha kaslı katılımcısı Shelby GT500, rakibine gözdağı vermekten çekinmiyor. 2020 model araç, kaputunun altındaki 5.2 litrelik V8 motor ile 760 beygir ve 625 Nm tork gücü üretiyor. Aynı zamanda rakibinden daha hafif olan Shelby GT500, toplam 1890 kg’lık bir ağırlığa sahip. Arkadan çekişli olan otomobil, 81 bin 280 dolarlık fiyatıyla ‘ karşılaştırma’ turunu bu alanda da önde bitiriyor.

Gelelim yarışın diğer Mustang’i olan 2021 model Mach-E GT’ye. Elektrikli motora sahip olan bu otomobil 480 beygir ve 634 Nm tork gücü üretiyor. Her ne kadar dört çeker olması rakibine göre bir üstünlük sağlasa da Mach-E GT’nin 2 bin 266 kg’lık ağırlığı bulunuyor. 69 bin 800 dolarlık piyasa fiyatına sahip olan otomobil, yine de sizi şaşırtabilir…

Yarışın ilk drag yarışı 3:30’da yer alıyor. İkinci yarış işe 5:07’de gerçekleşiyor. Üçüncü ve son yarıştaysa (7:38) otomobillerin sürüş sırasında hızlanma kabiliyetleri teste tutuluyor.

Drag yarışının videosu: