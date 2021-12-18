YouTube’un en ünlü otomobil kanallarından carwow, bu hafta yine harika bir drag yarışı düzenledi. Üç Porsche 911 modelinin kozlarını paylaştığı yarış, kıyasıya rekabetiyle otomobil tutkunlarını ekranlara kilitleyecek.

Otomobil tutkunlarının “şu modeller yarışsa kim kazanır?” sorularını cevaplamak için her hafta birbirinden heyecanlı drag yarışları düzenleyen ünlü YouTube kanalı carwow, bugün de yarış pistinde üç Porsche modelini karşı karşıya getiriyor. Geçtiğimiz hafta klasik drag yarışlarından farklı bir video hazırlayan carwow, Toyota Land Cruiser ve Hilux araçlarını arazi koşullarında zorlu testlere tabi tutmuştu. Asfalta geri dönen carwow ekibi, yine ekranlara kilitleyen bir yarışla karşımızda. Her zaman olduğu gibi yarışa geçmeden önce araçların genel özelliklerine bir göz atalım.

Üç Porsche, üç dişli rakip:

Yarışın ilk katılımcısı gri renkli Porsche Turbo S, 3.8 litrelik çift turbolu sıralı 6 motoruyla 650 beygir ve 800 Nm tork gücü üretiyor. Dört çeker olan Turbo S, şüphesiz yarışın iddialı isimlerinden biri ve 164 bin 650 sterlinlik fiyatıyla da uzaktan hayran hayran baktırıyor. Pek de hafif olmayan Turbo S, 1640 kilogramlık ağırlığıyla yarışın en ağır aracı konumunda.

Göz alan kırmızı rengiyle ikinci katılımcımız Porsche GT2 RS, tıpkı ilk sıradaki rakibi gibi 3.8 litrelik çift turbolu sıralı 6 motora sahip ve 700 beygir, 750 Nm tork gücü üretiyor. Arkadan çekişli olan GT2 RS, 1470 kilogramlık ağırlığa sahip. Araç daha hafif olmasına karşın alıcılara daha fazla yük olabilir. Porsche GT2 RS’in piyasa fiyatı 300 bin sterlin olarak belirtiliyor.

Yarışın üçüncü ve son katılımcısı siyah Porsche GT3, rakiplerinden farklı olarak 4 litrelik sıralı 6 atmosferik motora sahip. 510 beygir ve 470 Nm tork gücü üreten otomobil, GT2 RS gibi arkadan çekişli. Yarışın en hafif katılımcısı konumunda olan GT3, 1435 kg’lık ağırlığa sahip. Aynı zamanda 128 bin sterlinlik fiyatıyla üç Porsche içinde en düşük maliyetlisi. Arabalara baktığımıza göre şimdi de sıra yarışta…

Yarışın ilk etabında (5:30) otomobillerin kalkış hızları teste tutuluyor. İkinci etapta (10:32) ise sürüş sırasında hızlanma kapasiteleri yarıştırılıyor. Üçüncü ve son etaptaysa (13:09) otomobillerin fren yapma kabiliyetleri kıyaslanıyor.

Porsche’lerin yarışı: