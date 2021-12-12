Toyota Land Cruiser ve Hilux, Arazi Koşullarında Yarıştı

Her hafta birbirinden ilginç drag yarışları düzenleyen YouTube kanalı carwow, bu haftada arazi ortamına giderek yarış çeşitliliğini artırdı. İki Toyota modelinin kozlarını paylaştığı arazi yarışında farklı etaplarla otomobillerin farklı özellikleri test edildi.

Dün gerçekleşen drag yarışında Mercedes AMG E63, BMW M5, Porsche Panamera Turbo ve Audi RS6 model otomobilleri teste tutan ünlü YouTube kanalı carwow, bu hafta normalden farklı bir yarışa da imza attı. Drag yarışını arazi ortamına taşıyan carwow; Toyota Land Cruiser ve Hilux Invincible X modellerini zorlu bir yarışa soktu. Yokuş yukarı drag yarışına ek olarak çeşitli parkurlarda kozlarını paylaşan otomobillerin etkileyici bir performans sergilediklerini söyleyebiliriz. Gelin, yarıştan önce otomobillere bir göz atalım…

Otomobillerin genel özellikleri ve yarışın kuralları:

Yarışın ilk katılımcısı Toyota Land Cruiser, 2.8 litrelik turbo dizel motoruyla 204 beygir ve 420 Nm tork gücü üretiyor. Başlangıç fiyatı 37 bin sterlin olan otomobil, manuel vitese sahip. Yarışta yer alan bir diğer Toyota modeli Hilux Invincible X’in ise 2.8 litrelik turbo dizel motoru bulunuyor. Her ne kadar Land Cruiser ile aynı motora ve aynı beygir gücüne (204 beygir) sahip olsa da Hilux Invincible X, 500 tork gücü üreterek rakibinin üzerinde bir avantaja sahip. 42 bin sterlin başlangıç fiyatına sahip olan otomobilde aynı zamanda otomatik vites bulunuyor.

Şimdi gelelim yarışın kurallarına…Her iki otomobil de zorlu arazi şartlarında mücadele edecek. Etapları önde tamamlayan araç 2 puan, ikinci sırada tamamlayan araçsa 1 puan alacak. Araçlardan birisi yarışı tamamlayamadığı takdirdeyse 0 puan alacak.

Yarışın etapları ve dakikaları:

Yarışın ilk etabında (2:52) yokuş yukarı drag yarışı yer alıyor. İkinci etapta (4:15) ise yokuş aşağı drag yarışı yapılıyor. Fakat ikinci etapta yapılan yarışın amacı, araçların iniş sırasındaki kontrollerini ölçmek ve yokuştan olabildiğince yavaş inerek ve sonuncu olarak tamamlamak. Üçüncü etaptaysa (5:46) otomobillerin manevra kabiliyetleri teste tutuluyor. Dördüncü etap (8:15), iki modelin süspansiyonlarını teste tutuyor. Yarışın beşinci etabıysa (10:47) iki turdan oluşuyor. Birinci turda otomobillerin yokuşta dönüş kabiliyetleri ölçülüyor. İkinci turdaysa birkaç küçük yokuş üzerinden sırasıyla geçiliyor. Yarışmanın son etabındaysa (14:25) otomobillerin yokuş yukarı tutuşları ve güçleri ölçülüyor.

İşte yarışın videosu: