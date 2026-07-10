2026 Ford ÖTV muafiyetli araç listesi kapsamında tercih edilebilen modellerini araştırıyorsanız, Transit Courier ve Tourneo Courier öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

Ford, Türkiye'de uzun yıllardır ticari ve hafif ticari araç segmentindeki güçlü konumuyla dikkat çekiyor. Özellikle geniş kullanım alanı sunan Courier ailesi, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari ihtiyaçları olan sürücüler tarafından tercih ediliyor.

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Bu içerikte 2026 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetli olarak değerlendirilebilen Ford Transit Courier ve Tourneo Courier modellerine yakından bakacağız. İki model arasındaki temel farkları ve sundukları avantajları inceleyerek sizin için hangisinin daha uygun olabileceğini değerlendirebilirsiniz.

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Ford ÖTV Muafiyetli Araç Listesi 2026 Güncel

Transit Courier

Tourneo Courier

Ford Transit Courier

Ford Transit Courier, kompakt ölçülerine rağmen geniş yükleme alanı sunan hafif ticari bir model olarak öne çıkıyor. Şehir içindeki pratik kullanımı sayesinde esnaf, küçük işletmeler ve yoğun yük taşıma ihtiyacı olan kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Kayar yan kapıları ve kullanışlı yükleme alanı günlük işleri kolaylaştırırken, modern tasarımıyla da önceki nesillere göre daha güçlü bir görünüm sunuyor. Transit Courier, iş odaklı kullanım arayanlar için Ford'un en önemli modellerinden biri konumunda bulunuyor.

Ford Tourneo Courier

Ford Tourneo Courier ise yolcu taşımaya odaklanan çok amaçlı bir model olarak dikkat çekiyor. Beş kişilik oturma düzeni, geniş iç hacmi ve yüksek tavan yapısı sayesinde aile kullanımı için oldukça pratik bir seçenek sunuyor. Kompakt dış ölçülerine rağmen ferah yaşam alanı sağlayan model, şehir içi kullanım kolaylığını geniş bagaj kapasitesiyle bir araya getiriyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle sunulan Tourneo Courier, hem günlük kullanım hem de uzun yol seyahatlerinde tercih edilen modeller arasında yer alıyor.