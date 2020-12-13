Formula 1'de 17 yarışlık 2020 sezonu, bugün yapılan Abu Dhabi GP ile sona erdi. Sezonun son yarışında kazanan ise Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Formula 1'de artık sezona son noktayı koyma zamanı geldi. 2020 yılında yapılan son yarışı kazanan isim, Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Başarılı pilot polden başladığı yarışı kazanmayı başardı.

Öte yandan Abu Dhabi GP'de genel olarak takımlar şampiyonasında 3.lük mücadelesi ve vedalar öne çıktı. Pek çok pilot için bu yarış, F1'deki ya da şu andaki takımlarındaki en son yarış olarak kayıtlara geçti.

Vedalar yarışı

Bu sezon sonunda daha önce 4 kez dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel, Ferrari'den ayrılarak Racing Point'e katılacak. Racing Point takımı da seneye Aston Martin olarak pistlerde yer alacak. Vettel'in koltuğuna ise McLaren'dan ayrılan Carlos Sainz Jr. geçecek.

Daniel Ricciardo ise Sainz'in koltuğu için Renault'tan ayrılacak. Renault da ise gelecek yıl, 40 yaşındaki Fernando Alonso Formula 1 sahnesine dönüş yapacak. Mercedes'in Schumacher ile çalışarak yaptığı altyapıya benzer bir yapı oluşturulması bekleniyor.

Sergio Perez, Romain Grosjean ve Kevin Magnussen de bu yılın sonunda Formula 1'e veda edecek. Mick Schumacher Haas ile Formula 1'e adım atacak. Böylece seneye çok daha farklı bir grid olacak.

Verstappen'in grand slamini Ricciardio bozdu

Formula 1 jargonunda bir yarışta pole position'ı ve tüm turları lider götürerek yarışı kazanan pilot, aynı zamanda en hızlı turu da atarsa grand slam yapmış oluyor. Bugün de Max Verstappen, grand slam yapmaya çok yaklaşmıştı ancak son turda Ricciardio en hızlı turu alarak Hollandalı pilotun ilk grand slamine engel olmuş oldu.

Hamilton şampiyon oldu

Öte yandan Abu Dhabi Grand Prix'ini üçüncü sırada bitiren Mercedes pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Grand Prix'inde ilan ettiği sezon şampiyonluğu, Abu Dhabi Grand Prix'i ile resmiyet kazandı. Ünlü pilot bu seneyle birlikte 7. şampiyonluğunu elde etmiş oldu. Mercedes pilotları, bu başarıyı karşılıklı Donut hareketi yaparak kutladı.

Yarışta ikinci sırayı Mercedes'ten Valtteri Bottas, üçüncü sırayı ise Lewis Hamilton aldı. Heyecanı oldukça düşük olan yarışla birlikte 2020 sezonu da sona ermiş oldu. Formula 1'de bir sonraki sezon için start 14 hafta sonra verilecek.