Forumla 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix için sıralama turları tamamlandı. İlk cepte yarışa başlamaya hak kazanan Max Verstappen, uzun yıllar sonra Mercedes motoru kullanmadan bu başarıyı yakalayan ilk pilot oldu.

Formula 1'de 2019-2020 sezonu oldukça olaylı ve heyecanlı geçiyor. Pandemi nedeniyle ara verilen, tekrar başladığında ise Türkiye ve Portekiz gibi pek çok yeni pisti bünyesine katan organizasyonda artık sona gelinmiş durumda. Sezonun son yarışı olan Abu Dhabi GP için sıralama turları tamamlandı.

Sıralama turlarında Red Bull Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen en hızlı pilot oldu. Böylece turbo motorlar çağı başladığından bu yana ilk defa ilk cepte yer alan aracın motoru Mercedes üretimi olmayacak.

Verstappen ilk cepten başlayacak

Geçtiğimiz yarışta en son sıradan gelerek kazanan Sergio Perez, aracının güç ünitesi değiştiği için ikinci seansa kalan pilotlar arasında en sondan yarışa başlayacak. Racing Point için bu durumun nasıl bir etkisi olacağı ise şimdiden tartışılıyor..

Bu olay dışında sıralama turları oldukça standart şekilde başladı. İlk turlarda bir kez daha Williams'ların elendiğini gördük. Haas takımı ve Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen de bir kez daha sıralama turlarından ötesini göremedi.

Sıralama turlarında birinci sırayı alan Max Versstappen'in hemen arkasında Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton yer aldı. Hamilton bu yıl 5. defa takım arkadaşından geride kaldı.

Mercedes'ten özel kaplama

Son yılların tartışmasız en dominant takımı olan Mercedes, bu yıl üst üste yedinci defa şampiyon olmuştu. Sezonun son yarışı için özel bir kaplama hazırlayan Alman ekibi, şampiyonluğa katkı vermiş olan herkesin adını arabanın üzerine yazdı.

Abu Dhabi GP 13 Aralık Pazar günü Türkiye saati ile 16:10'da başlayacak. Yarışın ülkemizdeki resmi yayıncısı olan S Sport, S Sport Plus üzerinden yarışı Formula 1 severlere ulaştıracak. Sizce yarın yarışın kazananı kim olacak?