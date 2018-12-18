Fortnite'a İkinci Kez"Dansımı Çaldın!" Davası Açıldı

Geçtiğimiz haftalarda ABD'li rapçi 2 Milly tarafından dava edilen Epic Games, şimdi de Alfonso Ribeiro ile davalık oldu.

Battle Royale modunun PUBG ile patlaması sonrasında bayrağı devralan ve pastanın en büyük dilimini alan Fortnite: Battle Royale'in lokmasından pay almak isteyen çok oluyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD'li rapçi 2 Milly'nin 'Milly Rock' isimli dans hareketleri yüzünden dava edilen Epic Games, şimdi de Fresh Prince of Bel-Air'in yıldızı Alfonso Ribeiro ile derde düştü.

TMZ'den gelen habere göre Ribeiro'nun avukatları, Fortnite'taki 'Fresh' dansının direkt olarak Ribeiro'nun dizideki dansından kopyalandığını ve Epic Games'in Ribeiro'dan hiçbir şekilde izin almadığını belirtti.

Bu dans telifleri ciddi bir biçimde keşmekeş halini almaya başladı. Dansın telifi olur mu tartışmaları bir kenara, bir rolü canlandırırken o karakterin yaptığı bir dans hareketini sahiplenmek ve adeta o karakterin adına dava açmak da ayrı bir olay. Bakalım dava nasıl sonuçlanacak.

Dilerseniz iki dansın karşılaştırmalı videosuna hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: