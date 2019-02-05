Fortnite'ın v7.30 Güncellemesi Yayınlandı

Battle Royale oyunları arasında en fazla oyuncu sayısına sahip olan oyun Fortnite, bugün itibariyle yeni bir güncelleme aldı. Birkaç yeni silahın ve sınırlı süreli bir oyun modunun eklendiği güncelleme, oyunun keyfini artıracak gibi duruyor.

Fortnite'a yine yeni şeylerin eklendiği kapsamlı bir güncelleme geldi. Yeni güncellemeyle birlikte oyuncular, rakiplerini kuşatırken kullanabilecekleri yeni silahlar elde edebilecekler.

Bu silahlardan biri ve en garibi ise Bottle Rockets adı verilen, yere sabitlenebilen otomatik olarak ateş eden bir silah çeşidi. Oldukça nadir olacağı söylenen bu roketler, Lama Destek paketinden, sandıklardan, otomatlardan ve haritanın belli bölgelerinden rastgele olarak elde edilebilecek. Zemine dilediğiniz gibi yerleştirdiğiniz bu silah, düşman yapılarına toplamda 45 adet roket ateşliyor. Aşağıdaki videodan silahın oyun içi kullanımını görebilirsiniz.

Bir diğer yenilik ise haritada yer alacak olan kamp ateşleri. Bu kamp ateşleri daha önce de oyunda yer alıyordu ancak bir işlevleri yoktu. Artık oyuncular kamp ateşleri ile etkileşime girip sağlıklarını yenileyebiliyorlar. Fakat her kamp ateşi sadece bir kez kullanılabiliyor.

Bunların yanı sıra oyuna kısa süreli bir oyun modu da eklendi. Wild West Duos adlı bu sınırlı süre erişime açık olacak oyun modu, oyuncuların daha önce de deneyimlediği bir moddu ancak bu kez yapımcılar oyun modunun keyfinin artırıldığını iddia ediyor.

Fortnite'a gelen bu yeni güncellemenin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.