Forza Horizon 2, Xbox Store'dan Kaldırılıyor

Microsoft'un yayınladığı video oyunu Forza Horizon'un 2. si, yeni oyunun da yola çıkmasıyla birlikte artık Xbox Store'da yer almayacak. İyi haber ise oyun ücretsiz oynanabilecek!

Forza Horizon 4’ün piyasa çıkmasına az bir zaman kala Forza Horizon 2’nin Xbox Store’dan kaldırılacağı haberi duyuruldu. Forza Horizon 2, 30 Eylül’de Xbox Store’dan kaldırılacak. Eğer oyunun bir kopyasına sahipseniz tabii ki oynamaya devam edebilirsiniz.

Forza Horizon 2’nin Xbox mağazasından kaldırılmasının bir de iyi tarafı var. Oyunu deneyimlemek isteyenler yüksek ihtimalle hiçbir ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Ayrıca Forza Horizon 2, kaçıranlar için 31 Ağustos tarihine kadar Xbox Live Gold aboneleri için ücretsiz olacak.

İlki 2012’de piyasaya sürülen Forza Horizon’un 4. Oyunu 2 Ekim’de piyasaya sürülecek. Xbox One için özel optimize edilebilen oyun, 4K çözünürlük desteği sağlayacak. Oyun; PC, Microsoft ve Xbox’tan oynanabilecek ve Microsoft’un Xbox Game Pass üyeleri, hiçbir ek ücret ödemeden oynayabilecek.