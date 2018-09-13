Forza Horizon 4'ün Demo Sürümü Erişime Açıldı

Microsoft, günün erken saatlerinde Forza Horizon 4'ün demo sürümünü oyuncuların erişimine açtı. İndirme linki ve detayları makalemizden öğrenebilirsiniz.

Söz konusu oyun dünyası olduğunda yarış oyunlarının yeri daima ayrıdır. Konu yarış oyunları olduğunda ise Forza Horizon serisinin oyuncuların gönlündeki yeri bambaşkadır. Yarış oyunu severler Forza Horizon 4’ün resmi olarak yayınlanmasını beklerken Microsoft bir sürpriz gerçekleştirdi ve Forza Horizon 4’ün demo sürümünü günün erken saatlerinde erişime açtı.

Xbox Play Anywhere aracılığı ile erişime açılan Forza Horizon 4 Demo’yu ister Windows 10 cihazınıza, isterseniz de Xbox One konsolunuza indirebilirsiniz. Demo sürüm, HDR görüntüyü desteklediğinden 27.83 GB gibi devasa bir dosya boyutuna sahip. Bu nedenle dahili depolama biriminizin boş alanından emin değilseniz demo sürümü yüklemeden önce yeterli alan olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Forza Horizon 4, tam sürümü ile hem Xbox One hem de PC için 2 Ekim’de piyasaya çıkacak. Oyunu almak konusunda kararsızsanız buraya tıklayarak demo sürümü indirebilir ve Forza Horizon 4’ün inanılmaz atmosferine son hızla dalabilirsiniz. 450’den fazla aracın bulunduğu Forza Horizon 4, dinamik mevsim geçişleri ile oyuncuları sıkıcı bir atmosferden kurtarıyor. Böylece aracınızı bazen yaz sıcaklarında, bazen ise karlar üstünde sürüyorsunuz.