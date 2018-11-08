Akıllı saat üreticisi Fossil, fitness ve egzersiz yapanlara yönelik yeni akıllı saati Fossil Sport'u duyurdu.

Teksas, ABD merkezli teknoloji şirketi, ürettiği oldukça şık saatlerle tanınmakta. Google'ın Wear işletim sistemine sahip olan Fossil akıllı saatlerini ABD'de 255~275 dolar fiyat aralığında ve Türkiye'de, modelden modele, 1600-2300 TL arasında bulmak mümkün. Yüzücüler için tamamen su geçirmez bir saate de sahip olan Fossil, spora yönelik yeni akıllı saatini bugün itibariyle duyurdu.

Android WearOS'in en son sürümünü kullanacak olan akıllı saat, yenilenmiş fitness ve ana ekran arayüzüyle kullanıcılara kendini beğendirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda Fossil'in akıllı saati, Qualcomm'un WearOS için ürettiği en güncel çipset olan Snapdragon 3100'e de sahip. 350 mAh bataryaya sahip olan akıllı saat, 6 çeşit renk seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak ve 28 adet değiştirilebilir silikon kayış da marketlerdeki yerini alacak.

Her kullanıcının aynı beden ölçülerine sahip olmadığının da farkında olan Fossil, 41mm~43mm ve 18mm~22mm ölçülerinde kayış seçeneklerini de sunarak kullanıcıların gönüllerini fethetti. Yeniden tasarlanmış Google Fit uygulaması, oldukça hızlı bir çipset olan Snapdragon 3100 ile Fossil saatinde kullanıcıları mutlu edecek gibi duruyor.

Fossil'in duyurduğu akıllı saat Fossil Sport; temassız mobil ödemeler için NFC'ye, kalp ritmi monitörüne, GPS'e, yükseklik ölçere, ortamdaki ışığı ölçen bir sensöre, mikrofona ve konuşmaları gerçekleştirebilmek için bir de hoparlöre sahip. Bugün itibariyle Fossil inernet sitesinden 255 dolar'a satın alınabilen akıllı saat Fossil Sport Smartwatch, akıllı saat almak isteyenler için bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.