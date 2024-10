Foxconn, yeni Foxtron markasıyla otomobil sektörüne adım atarak Model C'yi tanıttı ve 2025'te Amerika pazarında satış yapmayı planlıyor.

Foxconn, otomobil sektörüne Foxtron markasıyla giriş yapıyor. Elektrikli SUV modeli Model C ile Amerika pazarına girmeye hazırlanan Foxtron, 2025 yılında satışlara başlayacak.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Hon Hai Teknoloji Günü'nde, Foxtron yeni SUV modeli Model C'yi tanıttı. Pininfarina tasarımıyla dikkat çeken Model C'nin güç ünitesi ve teknik verileri henüz açıklanmadı. Foxtron, daha önce Tayvan'da Pininfarina imzalı Model D ile piyasaya giriş yapmıştı ve Amerika planlarına 2025 yılında başlamayı hedefliyor. Avrupa pazarına yönelik planlarını ise henüz netleştirmiş değil.

15 dakikada 500 km menzil mümkün mü?

Foxconn, BMW ve Our Next Energy (ONE) gibi firmalarla iş birliği yaparak batarya teknolojilerini geliştirmeye odaklanmış durumda. BMW ve ONE'ın ortaklaşa geliştirdiği teknolojilerle, 1000 km menzile ulaşmayı hedefleyen prototipler üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda 2023 yılında bir prototip, 978 km menzil kat etti.

ONE, LFP bataryalarla 15 dakikada 500 km menzil elde etmeyi mümkün kılacak çalışmalar yürütüyor.Foxtron'un Model C'si, yeni tasarım dili ve aerodinamik detaylarıyla dikkat çekiyor. Leapmotor C10'u andıran ön yüzü ve iç mekandaki yüksek malzeme kalitesiyle öne çıkan Model C, çift ekranlı bir multimedya sistemine sahip. Foxtron'un Amerika pazarına yönelik bu hamlesi elektrikli araç piyasasında yeni bir rekabetin habercisi olabilir.