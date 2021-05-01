Canlandırdığı karakterlere adeta bürünmesiyle ünlü oyuncu Frances McDormand, 93. Akademi Ödülleri'nde, Nomadland filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Biz de ünlü ve başarılı oyuncunun sevilen diğer filmlerini sizler için listeledik.

Kırk yılı aşkın oyunculuk kariyeri boyunca altı Oscar adaylığı ve iki Oscar ödülü bulunan Frances McDormand, ödüllerine bir Oscar daha ekledi. Film yapımcılarının kraliyet ailesi olarak kabul edilen Coen kardeşlerden Joel Coen ile evli olan McDormand, Fargo’dan, Darkman’e kadar birçok ses getiren yapımda yer aldı.

McDormand’ın çok yönlü oyunculuğu hem eleştirmenler hem de Akademi tarafından bilinen ve desteklenen bir gerçek. Oyunculuğun role girmekten çok rolü benimseyip karakterin kendisine dönüşmek olduğunu savunan McDormand, oyunculuk konusunda son derece keskin bir zekaya sahip. 93. Akademi Ödülleri’nde Nomadland filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını alan Frances McDormand’ın en sevilen filmlerini sizler için sıraladık.

Frances McDormand filmleri:

Friends with Money

Darkman

Laurel Canyon

Burn After Reading

Nomadland

Mississippi Burning

Moonrise Kingdom

Almost Famous

Fargo

Olive Kitteridge

Bir grup arkadaşı anlatan Friends with Money

Vizyon tarihi: 2006

IMDb puanı: 5,7

Rotten Tomatoes: %72

Friends with Money, parasal manadaki ayrımları derinleşen ve bu sebeplerden dolayı bağları test edilen bir grup kadını anlatıyor. Bu grubun içinde güven fonuyla geçinen bir anne (Joan Cusack), kibirli bir adamla evli bir TV yazarı (Catherine Keener) ve evlere temizliğe giden bekar Olivia (Jennifer Aniston) bulunuyor. Filmde McDormand ise kocasının eşcinsel olabileceğinden şüphelenen bir moda tasarımcısını oynuyor. Karakterinin bulunduğu durumlardan ve direkt karakterinin özelliklerinden dolayı yırtık bir izlenim sergileyen McDormand, Friends with Money filminde oldukça komik bir performans sergiliyor.

Farklı bir çizgi roman Darkman

Vizyon tarihi: 1990

IMDb puanı: 6,4

Rotten Tomatoes: %84

Kısmen çizgi roman aksiyonu, kısmen dehşet verici bir korku gösterisi olan Darkman, Liam Neeson tarafından canlandırılan bir grup gangsterin laboratuvarını yok etmesinden sonra ölüme terk edilen Peyton Westlake’i anlatıyor. Olayı kötü yanıklar ve yeni keşfettiği süper güçle atlattıktan sonra, Darkman intikam arayan maskeli bir kanun kaçağı haline geliyor. Filmde Frances McDormand, Westlake’in perişan haldeki eski sevgilisini oynuyor.

Cesur konusu ve anlatımıyla Laurel Canyon

Vizyon tarihi: 2002

IMDb puanı: 6,4

Rotten Tomatoes: %68

Laurel Canyon, Frances McDormand’ın en canlı performanslarından birine sahip yapımlardan biri. Filmin hikayesi uyuşturucu düşkünü özgür ruhlu bir plak yapımcısı olan Jane, (Frances McDormand) oğlu (Christian Bale) ve kız arkadaşı (Kate Beckinsale) arasındaki karmaşık ilişkileri ele alıyor. Yayınlandığı zamanlarda benzerinin olmadığı bu film o zamandan beri tartışmaların hedefi olmaya devam ediyor.

Dikkatsiz bir CIA ajanı ve iki spor salonu çalışanını anlatan Burn After Reading

Vizyon tarihi: 2008

IMDb puanı: 7,0

Rotten Tomatoes: %78

Yine bir Coen kardeşler yapımı olan Burn After Reading, bir kara komedi suç filmi. Prömiyeri 2008 Venedik Film Festivali’nde yapılan film, eski bir CIA analistinin spor salonunda bıraktığı gizli hükümet belgelerinin bir çift aklı havada spor salonu çalışanı tarafından bulunmasını ve sonrasında yaşananları konu alıyor. George Clooney, Tilda Swinton, John Malkovich ve Brad Pitt gibi isimlere ev sahipliği yapan bu film, 168 milyon doların üzerinde hasılat yaptı ve hem Altın Küre hem de BAFTA ödüllerine aday gösterildi.

En yeni Oscar'ı kazandıran Nomadland

Vizyon tarihi: 2020

IMDb puanı: 7,5

Rotten Tomatoes: %94

Kariyerinin başından beri oynadığı her karaktere duygusal olarak bağlanıp karakterin kendisine dönüşen McDormand için Nomadland, eşsiz bir fırsat sundu. Yönetmenliğini Chloé Zhao'nun üstlendiği film, gerçek hayatta da bulunan büyük bir göçebe topluluğu anlatıyor.

2007-2009 yılları arasında Amerika’da gerçekleşen büyük ekonomik krizden sonra her şeyini kaybeden ve hayatını bir kamyonette yaşamaya kadar veren Fern’i canlandıran McDormand, Nomadland’deki muhteşem oyunculuğuyla 93. Akademi Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü almaya da hak kazandı.

Yolsuzluklarla dolu Mississippi Burning

Vizyon tarihi: 1988

IMDb puanı: 7,8

Rotten Tomatoes: %84

Mississippi Burning, 1964 özgürlük kampanyaları sırasında birkaç sivil haklar savunucusunun öldürülmesini ve sonrasındaki FBI soruşturmasını anlatıyor. Yerel makamların yolsuzlukla lekelendiği ve toplum genel olarak işbirliği yapmaya isteksiz olduğu bu suç draması, sorumlu Ku Klux Klan üyelerini düşürmekle görevli iki ajanı (Gene Hackman ve Willem Dafoe) konu alıyor. Filmin konusu, oyunculukları ve yapımı, filme 1988 yılında yedi Oscar adaylığı kazandıracak kadar takdire şayandı. McDormand da, Mississippi Burning ile ilk Oscar adaylığını almış oldu.

Tatlı mı tatlı bir aşk hikayesi Moonrise Kingdom

Vizyon tarihi: 2012

IMDb puanı: 7,8

Rotten Tomatoes: %93

Wes Anderson’ının ilk filmi olan Moonrise Kingdom’da, Frances McDormand; Bill Murray, Edward Norton, Tilda Swinton, Jason Schwartzman ve daha pek çok ünlü oyuncu ile birlikte rol alıyor. Moonrise Kingdom, 60’ların ortalarında New England’ın küçük kasabalarının birinden kaçmaya karar veren on iki yaşında iki çocuğu konu alıyor.

Genç bir haberciyi konu alan Almost Famous

Vizyon tarihi: 2000

IMDb puanı: 7,9

Rotten Tomatoes: %89

Almost Famouse, Rolling Stone dergisi için için yükselen bir rock grubuyla röportaj yapmak üzere görev alan 15 yaşındaki bir müzik gazetecisini konu alıyor. Çocuğun son derece soğuk annesi Elaine’yi oynayan Frances McDormand aslında anne rollerini sevmeyen bir oyuncu. Ancak filmde oldukça soğuk bir anneyi canlandırdığı için çok sorun yaşamadığını söylüyor.

Hamile polis şefi rolüyle Fargo

Vizyon tarihi: 1996

IMDb puanı: 8,1

Rotten Tomatoes: %94

Frances McDormand’a Akademi Ödülü kazandıran ilk film olan Fargo, yetenekli oyuncunun yeteneklerinin şimdiye kadarki en büyük gösterimi olarak kabul ediliyor. Coen kardeşler tarafından 90’ların ortalarında yazılan ve yönetilen Fargo’da, McDormand, Kuzey Dakota’daki Fargo’nun hamile polis şefi Marge Gunderson’ı canlandırıyor. Wiliam H. Macy ve Steve Buscemi gibi oyuncuların yer aldığı Fargo’da, Frances McDormand’ın oyunculuğu gerçekten olağanüstü.

Uzun evlilikler ve ilişkiler üzerine Olive Kitteridge

Vizyon tarihi: 2014

IMDb puanı: 8,3

Rotten Tomatoes: %94

Teknik olarak bir mini dizi olan Olive Kitteridge’de Frances McDormand öylesine gerçekçi bir performans sergiliyor ki sanki bütün yapım Frances McDormand için üretilmiş hissiyatı veriyor. Frances McDormand, Olive Kitteridge’de bir ortaokul matematik öğretmenini oynuyor. Mini dizi, Kitteridge’in 25 yıllık evliliğine yakından ve samimi bir bakış olarak değerlendirilebilir. Olive Kitteridge, çiftin iniş çıkışlarına ve yakın arkadaşları ve aileleriyle olan ilişkilerine de değiniyor.