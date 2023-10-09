Apple CEO'su Tim Cook, Brut. isimli bir dergiye konuştu. Ünlü iş insanı, "Neden her yıl yeni iPhone çıkıyor?" gibi merak edilen sorulara yanıt verdi.

Apple, geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirdiği bir etkinlikle iPhone 15 ailesi de dahil yeni ürünlerini bizlerle buluşturmuştu. Şirketin CEO’su Tim Cook da bu etkinlikten bu yana röportajlar veriyordu. Ünlü iş insanı, şimdi de Brut.’e konuştu.

Cook, dergiye verdiği röportajda sorulara yanıtlar verdi. Bunlar arasında “Neden her yıl iPhone çıkıyor?”, “iPhone’lar 20-30 yıl sonra nasıl gözükecek?” gibi sorular vardı.

Cook’a göre her yıl yeni bir iPhone’a sahip olmak, isteyenler için "harika" bir şey

Yayınlanan beş dakikalık videoda Cook’a yöneltilen sorulardan biri de neden her yıl yeni bir iPhone modelinin çıktığıydı. CEO, her yıl yeni bir iPhone çıkmasının bunu isteyen kişiler için harika bir şey olduğunu ifade ederek pek de tatmin edici bir cevap vermedi. Devamında ise iPhone’ların değiştirilebilmesine ve çalışmayan telefonları nasıl yenilerine entegre ettiklerine değindi. Cook’un açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Bence isteyenler için her yıl bir iPhone sahibi olmak harika bir şey. Bizim yaptığımız şey, insanların telefonlarını gelip değiştirmesine olanak tanımak. Eğer hâlâ çalışıyorsa o telefonu tekrar satarız. Eğer çalışmıyorsa da onu parçalarına ayırmanın ve yeni bir iPhone yapmak için gerekli malzemeleri almanın yollarını buluruz.”

Tabii ki Apple’ın her yıl yeni model çıkarmasının arkasında Cook’un değinmediği başka nedenler var. Temel neden, basitçe konuşacak olursak hepimizin tahmin edebileceği gibi para kazanmak. Her yıl telefonunu yenilemek isteyen müşterilerin piyasada olduğunu bilen şirket, bu şekilde kârını artırmaya çalışıyor. Bunu yalnızca Apple’da değil, Samsung’dan Xiaomi’ye kadar tüm şirketlerde görüyoruz.

iPhone’lar 20-30 yıl sonra nasıl gözükecek?

Cook’un cevap verdiği bir diğer soru ise iPhone’ların gelecekte nasıl görüneceğiyle alakalıydı. CEO, “Sizce bir iPhone 20 veya 30 yıl sonra nasıl görünecek? Yenilikler ve teknolojinin gezegeni kurtarabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna da temkinli yaklaştı ve telefonun görünümünden ziyade çevre dostu olacağına değindi:

“Bence karbon nötr olacak. Açıkçası şu ankinden çok daha ileri seviyede olacağını düşünüyorum ancak bu konuda siz tüm sırlarımızı vermek istemem. Sadece çevre açısından bakıldığında karbon nötr olacağını söyleyebilirim.”