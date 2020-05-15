Freddie Mercury Anma Konseri YouTube'dan Yayınlanacak

The Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury’yi anma amacıyla YouTube’da bir konser düzenlenecek. Bu konserde ayrıca AIDS ile mücadeleyi destekleyen kuruluşlar için bağış da toplanacak.

Müzik tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri, tartışmasız Freddie Mercury’dir. Efsanevi sanatçı; oldukça başarılı kariyeri, yönelimleri ve AIDS nedeniyle hayatını kaybetmesiyle bir dönemin en ikonik figürlerinden biri olmuştur.

The Queen grubunun resmi YouTube hesabından yapılan duyuruyla Freddie Mercury’yi anma konserinin hesap üzerinden canlı yayınlanacağı ifade edildi. Konser sırasında ayrıca The Mercury Phoenix Trust için yardım toplanması da amaçlanıyor.

Yıllar sonra dijital ortamda:

AIDS Farkındalığı İçin Freddie Mercury Anma Konseri, 20 Nisan 1992’de İngiltere’nin ünlü stadyumu Wembley’de gerçekleştirilmişti. Basılan 72 bin biletin tamamı satılırken konser, dünyanın dört bir yanındaki insanlara da ulaşmıştı.

O konserde, The Queen grubunun üyeleri Brian May, Roger Taylor ve John Deacon bir kez daha sahneye çıkıp Freddie Mercury’yi anmıştı. Solist rolünüyse farklı sanatçılar sırayla üstlenmişti. Bu sanatçılar arasında geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz David Bowie’ye ek olarak George Michael, Annie Lennox, Elton John gibi isimler yer alıyordu. Metallica ve Guns N' Roses gibi gruplar da o gece sahne almıştı.

John Deacon’ın grupla gerçekleştirdiği son büyük etkinlik olan bu konser, yıllardır en iyi konserlerden biri olarak kabul ediliyor. Konserden elde edilen gelirler grubun ve Mercury’nin mirasını yaşatması için kurulan The Mercury Phoenix Trust’a gidiyor.

Konser geliri bağışlanıyor:

Konserden elde edilen gelirlerin bağışlandığı The Mercury Phoenix Trust için grup bağış topluyor. Organizasyonun bugüne kadar AIDS ile mücadele için 57 ülkede 1.000’den fazla projeye 17 milyon poundun üzerinde destek sağladığı belirtiliyor.

Türkiye saatiyle 21.00’da başlayacak olan konser, YouTube üzerinden gerçekleştirilecek. Bu konseri izlemek için tek yapmanız gerekense grubun resmi sayfasındaki yayını açmak olacak. Yayına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Konser yalnızca 48 saat yayında kalacak.