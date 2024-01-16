Şehir kurma ve hayatta kalma oyunu Frostpunk'ın devamı olacak Frostpunk 2'den oynanış fragmanı geldi. Fragman, Türkçe olarak da çıkacak oyunun ilk günden Game Pass'e geleceğini ortaya koydu.

11 Bit Studios imzalı çok sevilen şehir kurma, hayatta kalma ve strateji oyunu Frostpunk’ın devam oyunu, ilk olarak 2021’de duyurulmuştu. Ancak geçen sürede oyun hakkında pek fazla gelişme görememiştik. Bugün ise heyecan verici bir gelişme yaşandı.

11 Bit Studios, Frostpunk 2’nin resmî oynanış videosunu bizlerle buluşturdu. Fragman, sürpriz bir detaya da yer verdi.

Frostpunk 2 oynanış fragmanı

Frostpunk 2, ilk günden Game Pass’e gelecek, Türkçe desteğine sahip olacak

Frostpunk 2, çıkar çıkmaz PC için Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek. Aboneler, hiçbir ek ücret ödemeden oyuna sahip olabilecek. Daha sonrasında konsol Game Pass’ine de gelecek. Ayrıca oyun, ülkemizdeki oyuncuları sevindirecek Türkçe dil desteğiyle piyasaya sürülecek.

Yeni oyun, bir kar fırtınasının tüm dünyayı harap ederek buzdan bir çöle dönüşmesinin 30 yıl sonrasında geçecek. Tıpkı ilk oyun gibi strateji, hayatta kalma ve şehir kurma türlerinde olacak. Oyunun sistem gereksinimlerinin henüz belli olmadığını belirtelim.

Frostpunk 2 çıkış tarihi

Frostpunk 2, 2024’ün ilk yarısında PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için çıkış yapacak.