Bandai Namco, Tekken 8'den live-action fragman paylaştı. İşte oyunun fiyatından sistem gereksinimlerine kadar bilmeniz gereken her şeyç

İlk olarak 1994 yılında piyasaya sürülen dövüş türündeki Tekken, oyun tarihinin en başarılı yapımlarından biri olmuştu. Bu nedenle yakın zamanda gelecek Tekken 8 büyük merakla bekleniyordu.

Geliştirici Bandai Namco, bugün oyundan yeni bir fragman paylaştı. Live-action fragman, aksiyon dolu sahneleriyle hayranların heyecanını daha da artırdı.

Tekken 8 için yayımlanan yeni live-action fragman:

"Sıradaki savaşa hazırlan" ifadeleriyle paylaşılan fragman, gerçek oyuncuları içeriyor ve sonlara doğru oyundan görüntüleri bizlerle buluşturuyor. Bu görüntülerden Tekken’le aklımıza kazınan birçok şeyin oyunda yer alacağını görebiliyoruz. Fragmanda Game of Thrones dizisinden The Mountain olarak bildiğimiz Hafþór Björnsson’un yer alması da dikkat çekiyor.

Yeni oyun, Tekken 7’den neredeyse 9 yıl sonra çıkış yapacak. Unreal Engine 5 ile geliştirien ve seriye birçok yeni özellik getirecek oyun, Heihachi Mishima'nın Tekken 7’deki yenilgisiyle sona eren korkunç savaşın sonrasında geçiyor.

Tekken 8 sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-6600K/AMD Ryzen 5 1600 Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X

Nvidia GeForce GTX 1050Ti/AMD Radeon R9 380X Depolama: 100 GB

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600 Bellek: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NvNvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT

NvNvidia GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT Depolama: 100 GB

Tekken 8 çıkış tarihi

Tekken 8, 26 Ocak 2024'te PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.

Tekken 8 fiyatları

Platform Fiyat PC (Steam) 44,99 dolar (1.354,48 TL) PlayStation 1.499 TL Xbox 1.499 TL

Bunlar sadece standart versiyon fiyatları. Deluxe ve Ultimate edition fiyatlarına oyunun Steam, Xbox veya PlayStation sayfalarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca oyunun ücretsiz demosuna ulaşabildiğinize belirtelim.

Tekken 8 için dün yayımlanan DLC ve açılış sinematiği fragmanı:

Tekken 8'in geçen ay paylaşılan hikâye fragmanı: