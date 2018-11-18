Frostpunk, DLC ile Birlikte Sonsuz Moda Kavuştu

Şehir inşa ve hayatta kalma oyunu olan Frostpunk'a gelecek olan yeni DLC paketiyle birlikte oyuncular yeni içeriklere de ulaşabilecek ve Frostpunk evrenine dair bazı soruların cevaplarını öğrenebilecek.

Şehir inşa oyunu olan Frostpunk, şu ana kadar bu senenin en iyi oyunları arasında yer alıyor. Önümüzdeki hafta gelecek olan ve oyuncuları tarafından uzun süredir beklenen sonsuzluk moduyla şehrinizdeki insanlar soğuktan donarak ölene kadar oyun devam edecek.

Yapımcı 11 Bit Stüdyo, yeni modun planladıklarından uzun sürdüğünü -çünkü beklediklerinden daha büyük olduğunu- başlangıçta niyetlerinin oyuncuları zorlayacak bir mod olduğunu fakat şu an hem zor hem de kolay varyantlar olduğunu söyledi.

Kolay versiyonda, oyuncular daha fazla kaynağa sahip olacak ve hava koşulları değişkenliği daha az olacak, oyunculara kendi şehirlerini istedikleri gibi inşa edebilmeleri için daha fazla zaman tanınacak. Oyuncular şehirlerinde yaşayan insanların soğuğa karşı dayanıklılığını her varyantta değiştirme seçeneğine sahip olacak.

Her iki varyant da dört farklı haritada oynanabilecek ve oyuncular kendi oyun tarzlarına göre şehirlerini daha da büyütebilecekler. The Frostland –oyundaki dış dünya- hâlâ keşfedilebilir olacak ve devasa kar fırtınaları bazı yerleşim yerlerine ulaşımı kapatırken bazılarını açacak.

Bazen, sitelerde ‘hatıralar’ bulunabilecek ve bunlar depolanarak sonsuz modda yeni bina türleri inşa edilebilecek. 11 Bit Stüdyo’nun açıklamalarına göre bu ‘hatıralar’ Frostpunk evrenindeki bazı soruları cevaplandıracak.