PlayStation 4 Alanlar İçin Tavsiye Edilen 10 Popüler Oyun

Sony'nin beş yıl önce piyasaya sürdüğü PlayStation 4 oyun konsolu için inanılmaz oyunlar var.

Özellikle 2018 yılında popülerliğini artıran PlayStation 4 için piyasada birçok oyun mevcut. Eğer siz de PlayStation 4 konsoluna sahipseniz ve oyun keyfinizi en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız Metacritic'e göre tavsiye edilen en iyi 10 oyuna gelin birlikte göz atalım.

10. Undertale

Undertale isimli RPG oyununda yer altında yaşayan canavarların dünyasına düşen bir insanı kontrol ediyorsunuz. Amacınız bu korkunç ortamdan sağ salim çıkmak.

9. Bloodborne

Yharnam antik kentinde yayılan salgın bir hastalıkla mücade edeceğiniz bu RPG tarzı oyunda, hayatta kalabilmek için sırlarla dolu olayları çözmeniz ve akıllı düşmanlarla mücade ederken zekayı ve stratejiyi doğru kullanmanız gerekiyor.

8. Journey

Bilinmeyen bir dünyada uyanan bir karakteri kontrol edeceğiniz bu oyunda, yol boyunca eski ve gizemli bir uygarlığın tarihini keşfedeceksiniz.

7. Uncharted 4: A Thief's End

Uncharted 3 oyununda geçen olaylardan 3 yıl sonra, Drake'in erkek kardeşi Sam'in kendi hayatını kurtarmak için yardım istemesi ile macera başlar. Kaptan Henry Avery'nin uzun zamandır kayıp hazine avı için Sam ve Drake, Madagaskar ormanlarının derinliklerinde bulunan Libertalia'yı bulmak için bir yolculuğa çıkarlar.

6. Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan bir hastanede başlayan Metal Gear Solid 5, karakterimizin hastaneden kaçmasıyla olaylar başlar. Oynanışı oyuncuya göre şekillenebilen bu oyunda Fox Engine motoru kullanılarak harika grafikler yaratılmış.

5. Persona 5

Bir piktonik çağın hikayesi olan Persona 5, RPG türüne yeni bir bakış açısı getiriyor. İkinci sınıfta olan bir lise öğrencisini kontrol edeceğiniz bu oyunda, tamamen sessiz ve sakin olan kahramanımızın nasıl bir anda değiştiğine şahitlik edeceksiniz.

4. God of War

Olympus tanrılarına karşı intikamını sürdüren Kratos, İskandinav Tanrıları ve canavarların topraklarında, bir adam olarak yaşıyor. Hayatta kalmak için savaşması gereken zorlu ve asla şakası olmayan bir dünyada, oğlunu da kendisi gibi yetiştiriyor. Yaratıklarla ve canavarlarla dolu bir dünyada geçen oyunda bakalım hedefinize ulaşabilecek misiniz?

3. The Last of Us: Remastered

PlayStation 4 konsolları için yeniden oluşturulan bu oyunda, salgın hastalık bulaşan insanlar, hayatta kalabilmek için birbirlerini öldürürler. Ellie, baskıcı bir askeri karantina bölgesinden küçük bir kızı kurtarmak için yola çıksa da işler umduğu gibi gitmeyecektir.

2. Grand Theft Auto V

Townley, Trevor Philips ve Brad Snider karakterlerinin düzenlediği bir banka soygunu göreviyle başlayan oyun, GTA serisinin beşinci oyunudur. Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games tarafından yayınlayan açık dünya oyununda birçok maceraya atılabilirsiniz.

1. Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto 5' ve 'Red Dead Redemption' yaratıcıları tarafından geliştirilen 'Red Dead Redemption 2', Amerika'nın vahşi batısında geçen destansı bir hayat hikayesini barındırıyor.