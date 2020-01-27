Teknoloji dünyasının prestijli ödüllerinden olan Future Tech Awards, bu yılki sahiplerini buldu. Galaxy Fold ile ödül alan Samsung, OnePlus 7T lie ödül alan OnePlus ve 5 farklı kategoride ödül alan Google, bu yılın kazananları oldular.

Teknoloji alanında yılın başarılı şirketleri ve insanlarına verilen Future Tech Awards'ın bu yılki ödülleri, bu yılki kazananlarına teslim edildi. Bu yılki Future Tech Awards’a, aldığı 5 ödülle Google damgasını vurdu. Google’la beraber Samsung ve OnePlus da 2019 yılının teknoloji alanında en iyi şirketleri oldular.

200.000’den fazla oy alan Google’ın geliştirdiği bilgisayar Pixelbook Go, 2019’un En İyi Chromebook’u oldu. Google’ın sesli asistanı Google Asistan, En İyi Akıllı Asistan olurken, Nest Mini En İyi Akıllı Hoparlör ödülüne, Nest Hub Max da En İyi Akıllı Ekran ödülüne layık görüldü. Google Home ise On Yılın En İyi Akıllı Ev Ürünü oldu.

Google’ın yanında Samsung da Galaxy Fold ile Yılın En İyi Mobil Yeniliği ödülünü aldı. OnePlus ise OnePlus 7T ile En İyi Akıllı Telefon ödülünün sahibi oldu.

Future Tech Awards’da aynı zamanda başarılarından dolayı AMD’nin CEO’su Lisa Su, August Home’un kurucu ortağı ve CEO’su Jason Johnson ve YouTuber Marques Brownlee, Future Tech Onur Listesi’ne girdiler.

Future Tech Awards’ta verilen bir başka ödül dalı ise Future 50. Future 50’de 2019 yılının en başarılı 50 kişisi belirlendi. 2019 yılının en başarılı insanları olan ve 2020 yılında takip edilmesi gereken insanlar listesi olan Future 50’nin ilk üç sırasında OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei, Mint Mobile’ın CEO’su David Glickman ve Jon4Lakers şirketinden Jon Rettinger yer aldı.