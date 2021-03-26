Birbirinden değerli, alanında uzman 12 konuşmacıyla birbirinden farklı konular işlenecek G.E.N. 4 etkinliği, 27-28 Mart’ta katılımcılarını online olarak ağırlayacak

IEEE GTÜ Öğrenci Topluluğu, Engineering in Medicine and Biology Society olarak 27-28 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek G.E.N. 4 etkinliği, birbirinden değerli bilim insanlarını kouk edecek.

Çeşitli disiplinlerden eğitimcileri, bilim insanlarını, mühendisleri ve hekimleri bir araya getiren bir platform sunup, kişiye ketwork kurmak konusunda yardımcı olurken, günümüzde tartışılan ve merak edilen en güncel bilimsel konular hakkında da katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlayan etkinlik, toplamda on iki oturumdan oluşuyor.

Etkinliği Program akışı şu şekilde olacak:

27 Mart 12:00-12:50 - Prof. Dr. Engin Ulukaya - Sağlık ve Biyolojik Bilimlerde Gelecek 13:00-13:50 - Prof. Dr. Nesrin Hasırcı - Malzemenin Doku ile Arkadaşlığı 15:00-15:50 - Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan - Gen Mühendisliği ve Biyoendüstri 2.0 16:00-16:50 - Doç. Dr. Duygu Sağ - Kanser İmmünoterapisinde Makrofajlar 17:00-17:50 - Önder Albayram - Beyin Yaşlanması ve Kenevir 19:00-19:50 - Semih Tareen - Virüsler ve Gen Tedavisinde Kullanılması

28 Mart 11:00-11:50 - Prof. Dr. Zehra Sayers - Biyomolekül yapı-işlev ilişkileri ve disiplinler arası yaklaşımlar 12:00-12:50 - Handan Melike Dönertaş - Yaşlanma ve yaşla ilişkili hastalıklar üzerine hesaplamalı çalışmalar 13:00-13:50 - Prof. Dr. Uğur Özbek - Nadir Hastalıklar 15:00-15:50 - Prof. Dr. Nüket Örnek Büken - Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler Karşısında Biyoetik 16:00-16:50 - Hasan Demirci - Fizyolojik Sicaklikta Biyolojinin Görüntülenmesi 17:00-17:50 - Metin Akay - Genel BME Research and Education in the 21st Century



G.E.N. 4 adlı etkinliği canlı bir şekilde takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.