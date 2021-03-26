IEEE GTÜ Öğrenci Topluluğu, Engineering in Medicine and Biology Society olarak 27-28 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek G.E.N. 4 etkinliği, birbirinden değerli bilim insanlarını kouk edecek.
Çeşitli disiplinlerden eğitimcileri, bilim insanlarını, mühendisleri ve hekimleri bir araya getiren bir platform sunup, kişiye ketwork kurmak konusunda yardımcı olurken, günümüzde tartışılan ve merak edilen en güncel bilimsel konular hakkında da katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlayan etkinlik, toplamda on iki oturumdan oluşuyor.
Etkinliği Program akışı şu şekilde olacak:
- 27 Mart
- 12:00-12:50 - Prof. Dr. Engin Ulukaya - Sağlık ve Biyolojik Bilimlerde Gelecek
- 13:00-13:50 - Prof. Dr. Nesrin Hasırcı - Malzemenin Doku ile Arkadaşlığı
- 15:00-15:50 - Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan - Gen Mühendisliği ve Biyoendüstri 2.0
- 16:00-16:50 - Doç. Dr. Duygu Sağ - Kanser İmmünoterapisinde Makrofajlar
- 17:00-17:50 - Önder Albayram - Beyin Yaşlanması ve Kenevir
- 19:00-19:50 - Semih Tareen - Virüsler ve Gen Tedavisinde Kullanılması
- 28 Mart
- 11:00-11:50 - Prof. Dr. Zehra Sayers - Biyomolekül yapı-işlev ilişkileri ve disiplinler arası yaklaşımlar
- 12:00-12:50 - Handan Melike Dönertaş - Yaşlanma ve yaşla ilişkili hastalıklar üzerine hesaplamalı çalışmalar
- 13:00-13:50 - Prof. Dr. Uğur Özbek - Nadir Hastalıklar
- 15:00-15:50 - Prof. Dr. Nüket Örnek Büken - Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler Karşısında Biyoetik
- 16:00-16:50 - Hasan Demirci - Fizyolojik Sicaklikta Biyolojinin Görüntülenmesi
- 17:00-17:50 - Metin Akay - Genel BME Research and Education in the 21st Century
G.E.N. 4 adlı etkinliği canlı bir şekilde takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz.