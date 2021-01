Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur gibi sevilen isimlerin yer aldığı Oyunlar Holding isimli yeni oyun-eğlence programı,GAİN'de yayınlandı.

30 Aralık 2020 itibarıyla yayın hayatına resmen başlayan GAİN, içerik kütüphanesini genişletmek adına yepyeni yapımlar duyurmaya devam ediyor. GAİN’in bu ay içinde yayınlamaya başladığı içeriklerden biri de Oyunlar Holding adlı sohbet-oyun programı oldu.

Popüler podcast programları ‘O Tarz mı?’ ve ‘Podcastia’ ile hatırı sayılır bir dinleyici kitlesi oluşturmayı başaran Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur, şimdi de “Oyunlar Holding” adında yepyeni bir eğlence programı ile GAİN’de bu kez izleyicileriyle bir araya geliyor.

Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur'dan GAİN'e yeni program: Oyunlar Holding

Paylaşılan bilgilere göre Can Bonomo, Can Temiz ve Can Sungur; Oyunlar Holding’de bilardodan SİMS’e, kutu oyunlarından atari oyunlarına kadar akla gelebilecek her türlü oyunu, el emeği kostüm ve amatör kendin yap objeleriyle oynayacak.

Oyun çeşitliliğini en üst seviyede tutarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefleyen Oyunlar Holding’de her bölümde farklı bir konuk, üç eğlenceli isme eşlik edecek.