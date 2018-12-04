Galaxy A7 Süper Yavaş Çekim Modu İlk Güncelleme ile Geliyor

Samsung Galaxy A7 için süper yavaş çekim modu telefona gelecek ilk güncelleme ile yolda.

Samsung Galaxy A7 kullanıcıları henüz süper yavaş çekim moduna sahip olmuş değil. Bu durumdan şikayetçi olan kullanıcılar istediklerine sıradaki ilk güncelleme ile sahip olacak. Galaxy A7 için yeni kamera modu olacak olan süper yavaş çekim modu, çok yakın zamanda tüm kullanıcılara dağıtılacak.

Galaxy A7, tüm Samsung serileri için önemli bir model çünkü kamerası diğerlerine oranla çok daha gelişmiş teknolojiye sahip. Hatta tüm Samsung modelleri arasında en iyi kameraya sahip 3 telefondan biri diyebileceğimiz model, özel lenslerle çok daha güzel çekimler çıkarabiliyor.

Telefon piyasaya sürüldüğünden beri birtakım güncellemeler almasına rağmen henüz yavaş çekim moduna sahip olmaması, kullanıcıları tarafından ters tepmeye başlamıştı. Bu durumun farkında olmalı ki Samsung, özel bir açıklama ile sıradaki güncellemenin bu modu da içerdiğini açıkladı.

Yakaşık olarak 275 MB boyutunda olacağı düşünülen güncelleme, aynı zamanda bir çok güvenlik açığını da giderecek. Güncelleme yüklendikten sonra, süper yavaş çekim modu kamerayı açtıktan sonra tüm modların bulunduğu aşağı bölümde kolayca bulunabilecek. Aynı Galaxy A9 modelinde olduğu gibi çekimleri 720p kalitesinde çekecek.

Birkaç ülkede güncelleme çoktan yayınlanmaya başlamışken, bunların arasında Yunanistan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda ve İsviçre gibi ülkeler de var. Hal böyle olunca tüm dünya genelinde yayınlanması da oldukça yakın diyebiliriz.