Galaxy J7 (2016)'nın Oreo Güncellemesi Ertelendi

Samsung, akıllı telefonlarına ve tabletlerine hemen güncelleme vermemesiyle ünlü. Bunun da sebebi oldukça açık: Şirket, amiral gemisi cihazlarını güncellemek için hiç acele etmezken, orta ve giriş seviye cihazlarını en fazla bir kere güncelliyor; tabii eğer güncellerse.

Samsung'un sicili, güncelleme konusunda pek iç açıcı değil. Ancak bu sefer Güney Koreli teknoloji devinin telefonlarını yıllar sonra bile güncelleyen Xiaomi ile rekabet edebilmek için, J serisi cihazlarına iki büyük güncelleme vermesi bekleniyor.

Android'in en yeni sürümü Pie'ın çıkması üzerinden haftalar geçmiş olmasına rağmen Samsung, iki senelik cihazı Galaxy J7 (2016)'yı Oreo'ya güncellemek için uğraşıyor. Cihaz, böylece iki büyük güncelleme alacak olan ilk J serisi telefon olacak. Telefonun Android 6.0 Marshmallow ile piyasaya sürüldüğünü, daha sonraları ise Android 7.0 Nougat güncellemesini aldığını hatırlatmak isteriz.

Galaxy J7 (2016)'nın Android Oreo'yu alacağı bilgisi Samsung'un Members uygulamasından gelmiş ve resmi olarak açıklanmıştı. İşin ilginç tarafıysa ilk açıklamanın Mart 2019 için yapılmış olup daha sonra Kasım 2019'a ertelenmesi. Bu tarihte Android Oreo, 2 yaşını çoktan doldurmuş olacak.

Ayrıca Google, Kasım 2019'da Android Q'yu tüm özellikleriyle tanıtırken, diğer üreticiler de birçok telefonuna Android Pie'ı getirmiş olacak. Samsung'un güncellemelerle arasının nasıl olduğunu çok iyi bilen SamMobile ise, ortadaki durum belliyken şirketin cihazı güncellemeyeceğini düşünüyor.