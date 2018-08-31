Uygun Fiyatlı J4 ve J6 Cihazlarının Prime Modelleri Yolda

Teknoloji devi Samsung, sevilen J4 ve J6 modellerinin Prime versiyonlarının geleceğinden ve nelerin değişeceğinden bahsetti.

Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Galaxy J serisine iki yeni üye eklenecek. Sektörün büyük ismi Samsung, J4 ve J6 telefonları için Prime versiyonlarının geleceğinin ve iki telefonda da önemli değişikliklerin yapılacağının haberini verdi.

Galaxy J6 Prime modeli önümüzdeki yılın ikinci yarısında duyurulacak. Exynos işlemci kullanılan J6 yerine, Prime versiyonunda Snapdragon 430 platformu kullanılacak. 3 GB RAM'e sahip olacak telefon, Android 8.1 Oreo sürümü ile karşımıza çıkacak.

Galaxy J4 Prime modeli de aynı şekilde Exynos yerine Snapdragon 430 platformu ile görücüye çıkacak. Android Oreo 8.1 sürümü kullanacak olan cihazın, 2 GB RAM değerine sahip olacağı da edindiğimiz bir diğer bilgi.

Avrupa ve Asya pazarında kullanıcılarla buluşacak olan Samsung Galaxy J4 Prime ve J6 Prime modelleri, söylentiye göre ilk olarak Vietnam ve Hollanda'da piyasaya sürülecek. Bu iki ülkenin ardından cihazların global pazarda satışa çıkması bekleniyor.