Yeni Galaxy S22 Ultra, Note Serisi'ne Dahil Olmayacak

Samsung'un merakla beklenen yeni telefonu Galaxy S22 Ultra'dan yeni haber var. Daha önce yapılan sızıntılarda Galaxy S22 Ultra'nın, Note Serisi'nin bir parçası olacağı iddia edilmişti. Ancak yapılan yeni sızıntılar bunun doğru olmadığı yönünde.

Hakkında bir süredir dedikoduların etrafta gezindiği Samsung’un yeni telefonu Galaxy S22 Ultra’ya ait sızıntılar internette dolaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay ön ve arka panellerini gösteren görüntülerin çevrimiçi platformlara sızdırıldığı Galaxy S22 Ultra’nın dış görünüşü ilk bakışta Note serisine benzetilmişti. Ancak yayınlanan yeni bir rapora göre yeni Galaxy S22 Ultra, Note serisine dahil olmayacak.

İnternette dolaşan dedikoduların ve sızıntıların doğru olması durumunda Samsung, heyecanla beklenen yeni akıllı telefon modeli Galaxy S22 Ultra’yı 2022 yılının Ocak ayında piyasaya sürecek.

Yeni model, Note Serisi'ne dahil değil

Samsung’un Galaxy Note Serisi’ni devre dışı bırakabileceği düşünülen yeni nesil Galaxy S22 Serisi; Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 olmak üzere üç modelden oluşacak.

Geçtiğimiz ay, GSM Arena'dan bir rapora göre Galaxy S22 Ultra'nın yerleşik bir S Pen ile geleceğini iddia eden Ice Universe, yaptığı yeni sızıntıda Galaxy S22 Ultra takma adının onaylandığını ve telefonun Galaxy Note 22 Ultra olarak adlandırılmayacağını açıkladı. Bunlara ek olarak yeni telefon Note Serisi’yle benzer özelliklere sahip olacak.

Daha önce neler sızdırılmıştı?

Ortaya çıkan diğer görüntüler; keskin hatlara sahip Galaxy S22 Ultra’nın, Galaxy Note 20 ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olacağına işaret ediyor. Telefonun 120Hz yenileme hızı ve QHD+ ekran çözünürlüğü sunan 6.8 inçlik Süper AMOLED LTPO ekrana sahip olması da muhtemel. Kaputun altına bir adet AMD RDNA2 GPU yerleştirileceği Galaxy S22 Ultra, ayrıca bölgeye göre Snapdragon 898 SoC veya Exynos 2200 SoC ile birlikte de gelebilir.

12GB RAM ve 512GB dahili depolama kapasitesi sunacak olan telefonun optik bölümünde de 12MP ultra geniş kamera, birkaç 10MP telefoto lens ve arkada da 108MP ana kamera bulunacak. Galaxy S22 Ultra’nı bataryası ise muhtemelen Amperex Technology Limited ve Samsung ADI tarafından yapılacak.

Dedikodulara göre, Galaxy S22 3.800 mAh bataryaya, Galaxy S22 Plus 4.500 mAh bataryaya, Galaxy S22 Ultra ise oldukça sağlam bir 5.000 mAh bataryaya sahip olacak.