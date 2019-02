Game of Thrones'tan Super Bowl'a Özel Eğlenceli Reklam Filmi

Super Bowl'un gelmesiyle birlikte şirketlerin yeni reklam filmleri de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Game of Thrones, yeni reklam filmi için oldukça ilginç bir kurgu oluşturdu.

Adını televizyon tarihine altın harflerle yazdırmış olan Game of Thrones’un yapımcı şirketi HBO, dünyanın en büyük bira üreticisi Anheuser-Busch InBev ile Super Bowl için ortak bir reklam filmi yayınladı.

Reklam filminde Anheuser-Busch InBev tarafından üretilen bir markalarından biri olan Bug Light’in şovalyesi, Game of Thrones karakterlerinden The Mountain ile karşı karşıya geliyor. Bu ilginç karşılaşmanın galibi ise The Mountain oluyor.

Ancak bu ilginç karşılaşma her iki taraf için de mutlu sonla bitmiyor. Dizinin simge karakterlerinden biri olan ejderha, bir anda ortaya çıkarak her yeri alevler içinde bırakıyor. Böylece reklam filmi yanık kokusu ile birlikte son buluyor.

Wall Street Journal’a göre reklam filmi bizzat HBO tarafından oluşturuldu ve tüm masraflar dizinin yapımcısı tarafından ödendi. Bununla birlikte reklam filminin yayın ücreti bira üreticisi Anheuser-Busch InBev tarafından karşılandı.