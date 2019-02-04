Avengers: Endgame’in Yeni Reklamı, 53. Super Bowl’da Yayınla

ABD’nin en büyük spor etkinliklerinden olan Super Bowl’da, Avengers: Endgame filminin yeni TV reklamı yayınlandı.

Amerikan sporları, genel olarak gösteriler ve reklamlarla iç içe olmalarıyla biliniyorlar. ABD’nin en büyük spor etkinliklerinden olan ve her yıl büyük bir hayran kitlesi tarafından takip edilen Super Bowl mücadeleleri de, devre arası eğlenceleri ve inanılmaz pahalı reklam spotlarıyla öne çıkıyor.

Super Bowl’da yayınlanan reklamlardan birisi de, MCU’nun bir sonraki filmi olan Avengers: Endgame’e ait.

Filmin yönetmenleri Russo kardeşler, bize film hakkında çok fazla detay vermemek konusunda ısrarcı gibi görünüyorlar. Russo kardeşler hikaye anlatmanın önemli olduğunu ve ellerinde iyi bir hikaye olduğunu söyleseler de buna dair bir dair detay vermekten kaçınıyorlar.

Avengers: Endgame 26 Nisan’da, Captain Marvel ise 8 Mart’ta gösterime girecek.