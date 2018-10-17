Martin, 'Winter is Coming' Teorisi Hakkında Konuştu

Televizyon dünyasının en köklü yapımlarından birisi haline gelen Game of Thrones, yıllardır dillere pelesenk olan “Winter is coming” sloganıyla anılıyor. Dizinin hayranları, internet ortamında oldukça destek bulan bir teori ortaya atarak, bu sözün iklim değişiklilerine dair ipucu verdiği şeklinde yorumlamaya başladılar. Söz konusu iddialara dizinin beyni George R. R. Martin’den yanıt geldi.

İklim değişikliği, son yıllarda iyiden iyiye kendisini hissettirmeye başladı. Bilim camiası, geçtiğimiz 50 yıldır küresel çapta uyarılarda bulunmasına rağmen, son 10 yıldaki uyarıların sertliği artmış durumda. Hatta artık iklim değişikliğini engellemenin imkansız olduğu, sadece etkilerini yavaşlatabileceğimizden söz ediliyor. Bu görüşler, mümkün olan bütün bilimsel kanıtlarla da destekleniyor.

Günümüzün en popüler sinema ve dizi simalarının, son yıllarda yaptıkları bilinçlenme çalışmalarını düşünün. Çok sayıda ünlü, insanlığın geleceği için toplumu bilgilendirmek adına rol model olmuş durumda. Birkaç aydır, belki de daha uzun süredir internette popüler olan bir teori var. Bu teoriye göre, Game of Thrones da iklim değişikliğine dikkat çekmeye çalışıyor.

Dizinin beyni diyebileceğimiz George R. R. Martin, bu hayran teorisi üzerine ilk kez açıklamalarda bulundu. New York Times’a konuşan Martin, “Kış geliyor” sözünün, iklim değişikliğine ilişkin bir metafor olarak kullanılma durumuna açıklık getirdi. Westeros’taki savaş ile bugünkü iklim değişikliğinin birbirlerine benzediklerini söyleyen yazar, White Walkers adındaki topluluğun benzer bir tehdide sahip olduğunu belirtti.

Martin, “Bu iki konu arasında paralellik var. Westeros’taki insanlar, güçleri, statüleri ve zenginlikleri üzerine bireysel çıkarlar odağında savaşıyorlar. Bu sırada onların dünyalarını yok etme gücüne sahip olan ‘Kış geliyor’ tehdidi var. Westeroslular, çoğu zaman bu tehdidi görmezden geliyor, kendi savaşlarına yöneliyorlar.” açıklamasında bulundu.

Muhtemelen Martin’in bahsettikleri size bir yerlerden tanıdık gelmiştir. Açıklamasının devamında “Bugün de Westeroslular gibi benzer mücadeleler içerisindeyiz” diyen Martin, “Dış politikalar, iç politikalar, medeni haklar, sosyal sorumluluklar, adalet gibi konular için mücadele ediyoruz. Tıpkı Yedi Krallık’taki çoğu lider gibi.” dedi.

Martin, var olan tüm bilimsel çalışmaların, iklim değişikliğini %99.9 oranında kanıtladığını söylüyor: “Gelecek seçimlere odaklanabilen her politikacı, iklim değişikliğini bir numaralı çalışma konusu olarak seçmeli. Ne yazık ki böyle politikacılardan yalnızca bir avuç var. Elbette seçimler ve kişisel işlerimiz önemli konular, ancak şehirlerimiz sular altında kalacak ve çocuklarımız ölecekse o kadar da önemli konular değiller."

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan son rapora göre, atmosferde 1.5 santigratlık bir yükseliş daha gerçekleşirse geri dönüşü olmayan yola gireceğiz. Bu alarma rağmen hala insanların önemli kısmı konu hakkında endişe hissetmiyor. Tıpkı Game of Thrones’daki karakterler gibi. George R. R. Martin ve ekibi, bu konuda gerekli şeyi yapıp dikkat çekmek amacıyla çalışıyor. Gerisi, dünyayı yöneten politikacıların ellerine emanet.